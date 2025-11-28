تستضيف الفنانة إسعاد يونس في حلقة جديدة من برنامجها صاحبة السعادة، المعروض على قناة DMC، الفنانة أيتن عامر، وذلك يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء.

تتحدث أيتن عامر عن الكثير من الأمور التي تخص حياتها الشخصية والعملية، والانتعاشة الفنية التي تعيشها سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية أو مجال الغناء التي قدمت فيه الكثير من الأغاني.

كما تتحدث أيتن عامر خلال الحلقة عن المسؤولية التي حملتها بعد الانفصال، كما بكت خلال الحلقة بسبب بعض الأمور التي ستكشف عنها الحلقة وضغوط الحياة التي لا تحتملها والشائعات التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة.

وانتهت أيتن من تصوير مشاهدها داخل مصر في مسلسل كلهم بيحبوا مودي، وهو العمل الدرامي الذي تخوض به المنافسة في موسم رمضان 2026، وشهدت مواقع التصوير فى القاهرة فترة مكثفة من العمل للانتهاء منه استعداداً لعرضه في شهر رمضان.

ويتبقى لها 3 أيام فقط للانتهاء من التصوير في دولة الإمارات، إذ تستكمل خلالها المشاهد الخارجية.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي بطولة ياسر جلال، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، جوري بكر، سلوى عثمان، ومحسن منصور، وأيمن عزب.