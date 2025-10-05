أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأحد 5 أكتوبر، عن تفاصيل فعاليات موسم الرياض 2025، موضحًا أن النسخة الجديدة ستنطلق يوم الجمعة المقبل العاشر من أكتوبر، وتبدأ بمسيرة ضخمة تستعرض عناصر الموسم الجديدة، عند الرابعة عصراً، بجانب "بوليفارد سيتي".

وفي مستهل المؤتمر، وجه تركي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على دعمهما الكبير لقطاع الترفيه وتمكينه ليكون رافدًا اقتصاديًا رئيسيًا وركيزة من ركائز جودة الحياة ضمن رؤية السعودية 2030.

وأوضح تركي أن النسخة الأخيرة من موسم الرياض، مثّلت مرحلة جديدة من النمو في القطاع الترفيهي، حيث تجاوز عدد الزوار 20 مليون زائر من أكثر من 135 دولة، وسُجلت أكثر من 3,300 زيارة إعلامية دولية، إلى جانب تحقيق أكثر من 110 مليارات ظهور إعلامي على المنصات العالمية.

وبيّن تركي آل الشيخ أن القيمة التقديرية للعلامة التجارية لموسم الرياض بلغت 3.2 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 12 مليار ريال سعودي).

وأكد أن نسخة هذا العام تشمل 11 منطقة ترفيهية رئيسية تغطي العاصمة الرياض، وتضم 15 بطولة عالمية و34 معرضًا ومهرجانًا، بمشاركة أكثر من 2100 شركة في مختلف المجالات، بنسبة 95% من الشركات المحلية، من خلال 4200 عقد تم إبرامها مع القطاع الخاص.

وأشار المستشار تركي آا الشيخ أن موسم الرياض 2025 يعزز ريادة المملكة في صناعة الترفيه، من خلال استضافة كبرى الفعاليات العالمية التي تجعل الرياض عاصمة الترفيه، مؤكدًا أن هذه النسخة ستكون محط أنظار صناع الترفيه في العالم، بفضل ما تحتضنه من فعاليات ومؤتمرات كبرى، مثل: مؤتمر جوي فوروم (Joy Forum) الذي سيُقام يومي 16 و17 أكتوبر الجاري في منطقة بوليفارد سيتي، ويستضيف أبرز صناع الترفيه في العالم، من بينهم صانع المحتوى الأمريكي مستر بيست، ورئيس منظمة UFC دانا وايت، والأسطورة الرياضية جون جونز، وأسطورة كرة السلة الأمريكية شاكيل أونيل، والمقدم التليفزيوني والمستثمر الأمريكي دايموند جون، والممثل والمخرج الهندي عامر خان، إلى جانب نخبة من أبرز الشخصيات العالمية في مجال الترفيه.

وأضاف أن الموسم الجديد يقدم شراكات عالمية، من أبرزها التعاون مع صانع المحتوى الأمريكي "مستر بيست" عبر إنشاء منطقة "بيست لاند"، التي تمتد على مساحة 200 ألف متر مربع، وتضم أكثر من 27 لعبة وتجربة وأكثر من 40 مطعمًا ومتجرًا، إلى جانب جوائز وتحديات تفاعلية موجهة للجمهور.

وفي إطار استقطاب الفعاليات العالمية الكبرى، أعلن تركي آل الشيخ عن استضافة موسم الرياض للحدث العالمي "رويال رامبل" للمصارعة الحرة، الذي يقام لأول مرة خارج قارة أمريكا الشمالية.

وأوضح أن منطقة "بوليفارد وورلد" ستواكب موسم 2025 بمحتوى مطور يضم أكثر من 1600 متجر ومحل و350 مطعمًا ومقهى و40 لعبة وتجربة، إلى جانب 24 منطقة فرعية، من بينها 3 مناطق جديدة بالكامل، هي: الكويت وكوريا الجنوبية وإندونيسيا.

كما ستشهد منطقة بوليفارد سيتي محتوى ترفيهيًا غنيًا يشمل 8 بطولات رياضية، مثل: Power Slap 17 وThe Ring V وبطولة موسم الرياض للبادل P1 وبطولة موسم الرياض للسنوكر وماسترز السعودية للسهام، و"كينغز كوب" MENA، إلى جانب 19 تجربة ترفيهية منها 6 تجارب جديدة، أبرزها: ماين كرافت وبوبي بلاي تايم، بالإضافة إلى 20 حفلة غنائية عربية، و14 مسرحية جديدة.

وأضاف: "كما ستُقام تجربة فلاينج أوفر السعودية التي تروّج للسياحة في مختلف مناطق المملكة، وهي تجربة جرى العمل عليها على مدى ثلاث سنوات للخروج بهذه النسخة، حيث تتيح لتسعين شخصًا في الوقت نفسه خوض تجربة تفاعلية لزيارة عدد من مناطق المملكة عن بُعد". وأضاف أن معرض (سنيكر كون) سيُقام في بوليفارد سيتي للعام الثاني على التوالي بعد النجاح الذي حققه في نسخته السابقة، فيما سيُقام معرض السيارات في المملكة أرينا مقدّمًا خمسين سيارة كجوائز للجمهور".

أما في "فيا رياض"، فسوف يُقام معرض "أنا عربية"، الذي يقدّم مجموعة واسعة من المنتجات المميزة عبر أجنحة متعددة تمثل عددًا من الدول العربية.

وأكد المستشار تركي آل الشيخ أن موسم الرياض 2025 يولي اهتمامًا خاصًا بالمسرح، إذ تم تعزيز المحتوى النوعي ليشمل مجموعة واسعة من المسرحيات السعودية والكويتية والقطرية والإماراتية والسورية، في خطوة تهدف إلى إبراز التنوع الخليجي والعربي.

وأضاف أن الحفلات الغنائية في موسم هذا العام ستكون استثنائية من حيث الحجم والمضمون، إذ سيحيي نخبة من الفنانين السعوديين والخليجيين حفلات ضخمة بمشاركة موسيقيين سعوديين.

وفي الجانب الفني، يستمر الموسم في احتضان جوائز صنّاع الترفيه (Joy Awards) في نسختها الجديدة لعام 2026، والتي تُعد من أكبر الجوائز الفنية في المنطقة، وتكرم نخبة من المبدعين في مجالات الدراما، والموسيقى والفن.

أما في سياق الفعاليات الكبرى، أعلن تركي آل الشيخ عن استمرار البطولات العالمية التي أثبتت نجاحها في المواسم السابقة، مثل بطولة "Six Kings Slam" للتنس، وبطولة الملاكمة "Ring IV"، وبطولة "WBC Grand Prix" التي أقيمت تصفياتها في الرياض وشارك فيها ملاكمين يأتون من أكثر من 40 دولة. كما يشهد الموسم هذا العام إقامة مباراة كرة القدم الأمريكية "Fantastic Flag Football Classic" بمشاركة أسطورة كرة القدم الأمريكية توم برادي ونخبة من النجوم، والمقررة إقامتها في 21 مارس 2026 على أرض ملعب المملكة أرينا.

وأكد تركي أن موسم الرياض يهدف للوصول إلى جميع شرائح المجتمع من خلال تطوير المحتوى العائلي، إذ تم تطوير حديقة الحيوانات بالرياض لتضم أكثر من 1600 حيوان من 170 فصيلة موزعة على 6 مناطق داخلية، وتوفير تجارب تعليمية وتفاعلية للأطفال والعائلات. بينما ستواصل حديقة السويدي تقديم فعالياتها التي تضم 13 ثقافة مختلفة، حيث تستضيف دول اليمن والسودان وسوريا وفلسطين ولبنان والأردن ومصر، وأثيوبيا، وأندونيسيا، والفلبين، وبنجلاديش، وباكستان، والهند، وذلك عبر 49 حفلاً غنائيًا و84 عرضًا مسرحيًا و100 كرنفالًا.

واختتم المستشار تركي آل الشيخ مؤكدا أن موسم الرياض 2025 سيكون علامة فارقة في تاريخ صناعة الترفيه في المنطقة والعالم، مشددًا على أن العاصمة الرياض باتت اليوم عنوانًا للعصر الجديد للترفيه، ومحط أنظار صناع الفنون والإبداع حول العالم.