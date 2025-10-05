إعلان

تركي آل الشيخ: لدينا 50 مسرحية سعودية ومصرية وخليجية جاهزة على العرض بأعلى جودة

كتب : مصراوي

08:02 م 05/10/2025
    المستشار تركي آل الشيخ
الرياض- منى الموجي:

تحدث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن الأفلام التي يتم العمل عليها حاليا، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأحد 5 أكتوبر للإعلان عن تفاصيل النسخة الجديدة من موسم الرياض.

والأفلام هي:

- فيلم عن بطولات الجيش السعودي، ويعمل عليه عدد كبير من الشباب السعودي.

- فيلم عن بطولات الشرطة السعودية في مكافحة المخدرات.

- فيلم عن معركة اليرموك.

- فيلم عن فعاليات البوليفارد.

وأشار إلى أن الأفلام يتم تصويرها في استوديوهات داخل السعودية بينها الحصن، وتضم أطرافا سعودية، أو خلف المشهد هناك سعوديين يتعلمون.

وعن عرض المسرحيات التي تم تقديمها في المواسم السابقة، قال المستشار تركي آل الشيخ "لدينا 50 مسرحية سعودية ومصرية وخليجية، جاهزة على العرض بأعلى جودة، وسنختار الجهة التي ستقدم عرضا أفضل لتحصل على حق عرضها".

