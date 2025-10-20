مي عمر تتعاون مع محمد سيد بشير في عمل درامي جديد لرمضان

تستعد الفنانة مي عمر لخوض موسم دراما رمضان 2026 بعمل جديد يجمعها للمرة الأولى بالمؤلف محمد سيد بشير والمخرج محمد علي.

ويعد التعاون هو الأول بين مي عمر وبشير، حيث تقدم من خلاله شخصية مختلفة عمّا قدمته سابقًا، إذ يتناول العمل موضوعًا اجتماعيًا إنسانيًا يمس قلوب السيدات بوجه خاص، وبطابع درامي جديد.

وبحسب مصادر من داخل العمل، أنجز المؤلف محمد سيد بشير شوطًا كبيرًا من كتابة الحلقات الأولى من المسلسل، الذي سيُعرض في 15 حلقة فقط ضمن السباق الرمضاني المقبل، كما عقدت مي عمر عدة جلسات عمل مكثفة مع صناع المسلسل لوضع الخطوط العريضة لشخصيتها قبل بدء التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

محمد سيد بشير شارك في تأليق مسلسل "الأميرة - ضل الحيطة" رمضان الماضي 2025، بطولة الفنانة ياسمين صبري، ونيقولا معوض، هالة فاخر، وفاء عامر، مها نصار، وعابد عناني، ومن إخراج شيرين عادل.

كما شارك بشير مؤخرًا في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في دورته الثامنة، بعضوية لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، التي ضمت ما يقرب من 50 عضوًا من كبار المبدعين في مصر والعالم العربي من مخرجين ومنتجين ومؤلفين.

اقرأ أيضا..

أخفت وجهها.. إطلالة صادمة لـ كيم كاردشيان في حفل أكاديمية الفنون بأمريكا

بالفيديو.. رقص يسرا وهدى المفتي على أغنية "أخاصمك آه" في مهرجان الجونة