طرح النجم محمد رمضان، أغنية جديدة ريميكس "أنا إنت"، بمشاركة الرابر الإسباني-المغربي الشهير "ديلاريو".

أطلق رمضان نسخة ريمكس جديدة من أغنية "أنا إنت" في تجربة موسيقية تمزج بين الطابع العربي والإيقاعات العالمية الحديثة.

تفاصيل أغنية أنا وأنت

كما جاءت النسخة الجديدة بتوزيع موسيقي أكثر حيوية وإيقاعًا، ليمنح الأغنية طاقة مختلفة تتماشى مع أجواء الصيف والحفلات، مع توجه واضح للوصول إلى جمهور أوسع داخل المنطقة العربية وخارجها، خاصة في الأسواق الأوروبية.

ويجمع الريمكس الجديد بين بصمة محمد رمضان، والأسلوب الغنائي للرابر "ديلاريو" الذي يدمج فيه بين الفلامنكو الإسباني وموسيقى الهيب هوب والراب ذات الجذور المغربية.

يُذكر أن، أغنية "أنا إنت" في نسختها الأصلية حققت نجاحا جماهيريا كبيرا بعد طرحها، ويأتي هذا الريمكس سلسلة من التعاونات العالمية التي حرص محمد رمضان على تقديمها مؤخرا مع أبرز نجوم الموسيقى في إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

آخر أعمال محمد رمضان الفنية

يشارك محمد رمضان في موسم أفلام الصيف، بفيلم أسد تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج محمد دياب، بطولة رزان جمال، كامل الباشا، إسلام مبارك، علي قاسم، إيمان يوسف، ومجموعة كبيرة من الفنانين، كما ظهر النجم الكدواني بدور شرفي وكذلك الفنان أحمد داش.

