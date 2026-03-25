كشف المطرب علي الحجار، سبب تأجيل حفله الغنائي الذي كان مقررا إقامته مساء اليوم الأربعاء في ساقية الصاوي في تمام الساعة الثامنة مساء بقاعة النهر.

علي الحجار يحيي حفله بالساقية 1 أبريل

وكتب علي الحجار، عبر حسابه على "فيسبوك": "نظرا للظروف الجوية، تقرر تأجيل حفل ساقية الصاوي إلى الأربعاء القادم الموافق ١ أبريل".

ويقدم علي الحجار خلال الحفل مجموعة من الأغاني، منها "فجر بلادي" و "الميدان" و "الشهيد" و "ورد بلدي" و "قلب الحبيب" و"مكتوبالي"، و"غزالة" و "الزين والزينة" و"لو تعرفي" و"من غير ما تتكلمي"، و"سمرا وبعيون كحيلة" و "أسهرلك".

ألبوم علي الحجار الجديد

ويواصل المطرب علي الحجار، تسجيل أغنيات ألبومه الجديد الذي يعمل عليه منذ 3 سنوات، والمقرر أن ينتهي منه ويطرحه مع نهاية هذا العام 2026.

اقرأ أيضا:

أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات

خاص| أول تعليق من مخرج "سفاح التجمع" بعد قرار إعادة عرضه