بعد تأجيله.. تعرف على الموعد الجديد لحفل علي الحجار بالساقية

كتب : هاني صابر

07:45 م 25/03/2026

علي الحجار

كشف المطرب علي الحجار، سبب تأجيل حفله الغنائي الذي كان مقررا إقامته مساء اليوم الأربعاء في ساقية الصاوي في تمام الساعة الثامنة مساء بقاعة النهر.

علي الحجار يحيي حفله بالساقية 1 أبريل

وكتب علي الحجار، عبر حسابه على "فيسبوك": "نظرا للظروف الجوية، تقرر تأجيل حفل ساقية الصاوي إلى الأربعاء القادم الموافق ١ أبريل".

ويقدم علي الحجار خلال الحفل مجموعة من الأغاني، منها "فجر بلادي" و "الميدان" و "الشهيد" و "ورد بلدي" و "قلب الحبيب" و"مكتوبالي"، و"غزالة" و "الزين والزينة" و"لو تعرفي" و"من غير ما تتكلمي"، و"سمرا وبعيون كحيلة" و "أسهرلك".

ألبوم علي الحجار الجديد

ويواصل المطرب علي الحجار، تسجيل أغنيات ألبومه الجديد الذي يعمل عليه منذ 3 سنوات، والمقرر أن ينتهي منه ويطرحه مع نهاية هذا العام 2026.

