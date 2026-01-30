حالة وفاة وإصابة جديدة في حادث الوادي الجديد

ارتفع منذ قليل، عدد حالات حادث الوادي الجديد، الذي وقع منتصف ليل الخميس، إلى حالة وفاة وإصابة جديدة.

وتبين أن حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى سيارة ميكروباص الذي وقع بطريق " الداخلة – شرق العوينات" منتصف ليل الخميس، تسبب في وفاة وائل عاطف يحيى، 26 عامًا، من محافظة البحيرة، وجرى إيداعه في مشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة بينما وصل عدد المصابين إلى 8 حالات بعد أن كان 7 حالات إصابة جراء الحادث حيث وصل المصاب حسن طه حسن محمد ١٨ عامًا من محافظة قنا إلى مستشفى الداخلة العام.

وجاء بيان باقي المصابين السبعة وهم:

1- عبد الرحمن محمد خضر (٣٥ عاما - كفر الشيخ)

2- محمد إبراهيم سلامة (٣٠ عاما - كفر الشيخ)

3- رمضان علاء رمضان (٢٠ عاما - كفر الشيخ)

4- هادي عصام السعيد (٢٨ عاما - كفر الشيخ)

5- حمادة هلال محمد (٢٤ عاما - كفر الشيخ)

6 - فارس محمد علي (٢٠ عاما - قنا)

7- شاذلي سلطان طه (٢٣ عاما - الأقصر)

وكان قد شهد طريق " الداخلة – شرق العوينات " منتصف ليل الخميس، حادث تصادم أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين، وجرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام وتحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.