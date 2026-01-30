إعلان

حالة وفاة وإصابة جديدة في حادث الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

02:48 ص 30/01/2026

حادث تصادم بالوادي الجديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع منذ قليل، عدد حالات حادث الوادي الجديد، الذي وقع منتصف ليل الخميس، إلى حالة وفاة وإصابة جديدة.

وتبين أن حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى سيارة ميكروباص الذي وقع بطريق " الداخلة – شرق العوينات" منتصف ليل الخميس، تسبب في وفاة وائل عاطف يحيى، 26 عامًا، من محافظة البحيرة، وجرى إيداعه في مشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة بينما وصل عدد المصابين إلى 8 حالات بعد أن كان 7 حالات إصابة جراء الحادث حيث وصل المصاب حسن طه حسن محمد ١٨ عامًا من محافظة قنا إلى مستشفى الداخلة العام.

وجاء بيان باقي المصابين السبعة وهم:

1- عبد الرحمن محمد خضر (٣٥ عاما - كفر الشيخ)

2- محمد إبراهيم سلامة (٣٠ عاما - كفر الشيخ)

3- رمضان علاء رمضان (٢٠ عاما - كفر الشيخ)

4- هادي عصام السعيد (٢٨ عاما - كفر الشيخ)

5- حمادة هلال محمد (٢٤ عاما - كفر الشيخ)

6 - فارس محمد علي (٢٠ عاما - قنا)

7- شاذلي سلطان طه (٢٣ عاما - الأقصر)

وكان قد شهد طريق " الداخلة – شرق العوينات " منتصف ليل الخميس، حادث تصادم أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين، وجرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام وتحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث الوادي الجديد الداخلة – شرق العوينات مشرحة مستشفى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل تتأثر مصر بالحرب الأمريكية الإيرانية في حالة اندلاعها؟
أخبار مصر

هل تتأثر مصر بالحرب الأمريكية الإيرانية في حالة اندلاعها؟
من بينهم ثنائي الزمالك السابق.. حسنية أغادير يتعاقد مع خمس صفقات شتوية
رياضة عربية وعالمية

من بينهم ثنائي الزمالك السابق.. حسنية أغادير يتعاقد مع خمس صفقات شتوية
"عبارات غير لائقة".. إعلامي يكشف تفاصيل مشادة محمد هاني وإمام عاشور
رياضة محلية

"عبارات غير لائقة".. إعلامي يكشف تفاصيل مشادة محمد هاني وإمام عاشور
بطولة كريم محمود عبد العزيز.. mbc تطرح برومو وبوستر "المتر سمير"
مسرح و تليفزيون

بطولة كريم محمود عبد العزيز.. mbc تطرح برومو وبوستر "المتر سمير"
مع احتمالية الهجوم على إيران.. مؤشر البيتزا قرب البنتاجون يسجل نشاطا لافتا
شئون عربية و دولية

مع احتمالية الهجوم على إيران.. مؤشر البيتزا قرب البنتاجون يسجل نشاطا لافتا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الخارجية: السد الإثيوبي يمثل التهديد الوجودي الوحيد لمصر
"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات النيابة العامة