الغرف التجارية: 30% زيادة في معارض "أهلًا رمضان"

قال الدكتور علاء عز، أمين عام غرفة التجارة الدولية ومستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الدولة تبذل جهودًا مكثفة لضمان توفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن عدد معارض "أهلًا رمضان" هذا العام زاد بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، ضمن خطة شاملة لتقديم السلع الأساسية بأسعار مناسبة قبل وخلال الشهر الكريم.

وأوضح "عز"، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن مصر تتمتع بأرصدة آمنة ووفيرة من السلع الغذائية والاستراتيجية تكفي احتياجات البلاد لمدة عام كامل، مؤكدًا وجود مخزون احتياطي استراتيجي يبعث على الطمأنينة، خاصة في ظل الظروف والتحديات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الأسواق المحلية تحافظ على حالة من الثبات والاستقرار، وأن عمليات توريد وشراء السلع تتم في ظل انخفاض سعر صرف الدولار، ما ينعكس إيجابيًا على وفرة المنتجات وقدرة المواطنين على الحصول عليها بأسعار معقولة.

وشدد "عز"، على وجود تكامل وتعاون وثيق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص المتمثل في الغرف التجارية، بهدف ضمان توفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة، بما يعكس سياسة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والتخفيف عن كاهل الأسر.

وكشف مستشار اتحاد الغرف التجارية، أن الحملة الحالية شهدت افتتاح 129 معرضًا من معارض "أهلًا رمضان" حتى الآن، بالإضافة إلى 107 شوادر منتشرة في مختلف المناطق، مؤكدًا أن العمل جارٍ لتجهيز وافتتاح 167 معرضًا إضافيًا قريبًا، بهدف تحقيق انتشار جغرافي واسع وتلبية احتياجات المواطنين في جميع المحافظات خلال شهر الصيام.

وأضاف أن هذه الجهود تندرج ضمن خطة متكاملة تشمل عددًا من الوزارات، وعلى رأسها وزارتا الدفاع والتموين والتجارة الداخلية، اللتان تنفذان قوافل متحركة لتوزيع السلع في القرى والمناطق النائية، بالإضافة إلى شبكة واسعة تضم نحو 1200 منفذ تابع للمجمعات الاستهلاكية تقدم السلع بأسعار مخفضة مباشرة للمستهلك.

