إقبال كبير على الحرف اليدوية بمعرض الكتاب.. التراث المصري يخطف الأنظار

كتب : أحمد الجندي

03:19 م 29/01/2026
  عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الحرف اليدوية بمعرض الكتاب (3)
  • عرض 3 صورة
    الحرف اليدوية بمعرض الكتاب (2)

تشهد أجنحة الحرف اليدوية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال ٥٧ إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وسط اهتمام لافت من الزوار بشراء المنتجات التراثية التي تعكس جمال ورونق الطابع المصري الأصيل.

وتُقام أجنحة الحرف اليدوية برعاية وزارة الثقافة، حيث تضم مجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية التي تحظى بإعجاب الزوار، لما تتميز به من جودة عالية ولمسات فنية مستوحاة من التراث المصري، إلى جانب طرحها بأسعار مخفضة تناسب مختلف الفئات.

وتشهد الأجنحة توافدًا كثيفًا من الأسر والشباب، الذين يحرصون على اقتناء القطع اليدوية كهدايا تذكارية تعبّر عن الهوية الثقافية المصرية، مؤكدين أن الحرف اليدوية أصبحت من أبرز نقاط الجذب داخل المعرض هذا العام.

الحرف اليدوية معرض القاهرة الدولي للكتاب التراث المصري

