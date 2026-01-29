ارتفع سعر الجنيه بقيمة 77 قرشا مقابل الدولار خلال شهر يناير الجاري مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي ليصل إلى أعلى مستوى منذ 20 شهرا تحديدا من مايو 2024.

بحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن متوسط سعر الجنيه في بنوك مصر ارتفع إلى 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع بنهاية تعاملات البنوك أمس الأربعاء- اليوم إجازة رسمية بالبنوك بمناسبة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة.

خلال آخر 6 أشهر من العام الماضي عكس الجنيه اتجاهه وارتفع مقابل الدولار بدعم التدفقات القوية من المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المحلية (الأموال الساخنة) وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة.

وخلال شهر يناير الحالي واصلت التدفقات من الأموال الساخنة تسارعها لتخفف الضغوط على الجنيه ويرتفع مقابل الدولار.

وقفزت الأموال الساخنة في أذون الخزانة إلى مستوى قياسي بعد تحرير سعر الصرف لتلامس نحو 45 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، وفق بيانات البنك المركزي.

وجذبت مصر استثمارات غير مباشرة بنحو 29 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024 إلى سبتمبر الماضي.

أدى قرار توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة إلى عودة تدفقات النقد الأجنبي في البنوك والصرافات.

وصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 37.5 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من العام الماضي مسجلة رقما قياسيا بزيادة 45.2% على أساس سنوي، وفق ما قاله المركزي في بيان سابق له.