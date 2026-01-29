إعلان

الجنيه يرتفع 77 قرشا مقابل الدولار خلال شهر مسجلا أعلى مستوى منذ مايو 2024

كتب : منال المصري

03:06 م 29/01/2026

سعر الدولار مقابل الجنيه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الجنيه بقيمة 77 قرشا مقابل الدولار خلال شهر يناير الجاري مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي ليصل إلى أعلى مستوى منذ 20 شهرا تحديدا من مايو 2024.

بحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن متوسط سعر الجنيه في بنوك مصر ارتفع إلى 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع بنهاية تعاملات البنوك أمس الأربعاء- اليوم إجازة رسمية بالبنوك بمناسبة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة.

خلال آخر 6 أشهر من العام الماضي عكس الجنيه اتجاهه وارتفع مقابل الدولار بدعم التدفقات القوية من المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المحلية (الأموال الساخنة) وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة.

وخلال شهر يناير الحالي واصلت التدفقات من الأموال الساخنة تسارعها لتخفف الضغوط على الجنيه ويرتفع مقابل الدولار.

وقفزت الأموال الساخنة في أذون الخزانة إلى مستوى قياسي بعد تحرير سعر الصرف لتلامس نحو 45 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، وفق بيانات البنك المركزي.

وجذبت مصر استثمارات غير مباشرة بنحو 29 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024 إلى سبتمبر الماضي.

أدى قرار توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة إلى عودة تدفقات النقد الأجنبي في البنوك والصرافات.

وصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 37.5 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من العام الماضي مسجلة رقما قياسيا بزيادة 45.2% على أساس سنوي، وفق ما قاله المركزي في بيان سابق له.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الجنيه الدولار البنك المركزي المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فريدة ابنة دنيا المصري تخطف الأنظار في مسلسل "لعبة وقلبت بجد"
زووم

فريدة ابنة دنيا المصري تخطف الأنظار في مسلسل "لعبة وقلبت بجد"
"الأهلي حسمها".. شوبير يكشف محاولات من هذا النادي لضم بن رمضان
رياضة محلية

"الأهلي حسمها".. شوبير يكشف محاولات من هذا النادي لضم بن رمضان
جلطة في المخ وعملية جراحية.. نجوم على فراش المرض
زووم

جلطة في المخ وعملية جراحية.. نجوم على فراش المرض
مجدي الجلاد: قضايا العقيدة أخطر التحديات التي تواجه الأجيال الجديدة - (فيديو)
أخبار مصر

مجدي الجلاد: قضايا العقيدة أخطر التحديات التي تواجه الأجيال الجديدة - (فيديو)
خطأ شائع عند شرب القهوة قد يحرمك من فوائدها.. لن تتوقعه
نصائح طبية

خطأ شائع عند شرب القهوة قد يحرمك من فوائدها.. لن تتوقعه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طبول الحرب على إيران.. هل تنفذ أمريكا هجومها؟ - تغطية خاصة
سحب عالية.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة
شعبة المحمول: المصانع المحلية تزيد أزمات السوق وترفع الأسعار حتى 15%
"تليفونه مغلق".. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا
عيار 21 يقفز فوق 7300 جنيه ويحقق رقما قياسيا جديدا