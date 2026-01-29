مباريات الأمس
هل احتفل بهزيمة فريقه؟.. حارس مرمى ريال مدريد يثير الجدل

كتب : هند عواد

02:52 م 29/01/2026
أثار تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، جدلا واسعا، بظهوره رفقة لاعبي بنفيكا وهم يحتفلون بالفوز على المرينجي.

وفاز بنفيكا على ريال مدريد، بنتيجة 4-2، في الثواني الأخيرة من المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، ليفشل الإسباني في التأهل بشكل مباشرة إلى دور الـ16.

وحقق بنفيكا انتصارا ثمينا على ريال مدريد، ضمن به خوض الملحق المؤهل إلى دور الـ16، وجاء الهدف الحاسم عن طريق حارس مرمى الفريق أناتولي تروبين.

وأثناء احتفال لاعبي بنفيكا، وظهور علامات الحزن على لاعبي ريال مدريد، ظهر كورتوا وهو يحتضن تروبين، وكأنه يحتفل معه، مثلما وصف المشجعون.

اقرأ أيضًا:


"واثقون من التعويض".. لماذا يصمت الزمالك في أزمة شكوى زيزو؟

حكمة تثير الجدل في الدوري الإيطالي.. ما القصة؟


لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كورتوا بنفيكا وريال مدريد دوري أبطال أوروبا ريال مدريد

