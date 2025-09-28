كتب - معتز عباس:

فاجئ الفنان تامر حسني متابعيه وجمهوره على السوشيال ميديا، بغنائه لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، أغنية "لأ مش أنا اللي أبكي".

ونشر تامر حسني مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، من داخل سيارته وهو يغني لـ عبدالوهاب أغنية "لأ مش أنا اللي ابكي"، وكتب: "في الطريق طلبت معايا لأول مرة أغني لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب".

وأضاف: "للأجيال الحالية أحب أعرفكم إن الراجل ده أسطورة مبتتكررش كتير، وإنه أول من طوّر في الموسيقى العربية، ودي أغنية عظيمة من أغانيه اسمها.. لأ مش أنا اللي أبكي … يارب تعجبكم".

تفاعل الجمهور مع غناء تامر حسني، وجاءت التعليقات، كالتالي: "⁨ايه الجمال دا"، "الله عليك يا تيمو"، "خطير يا تيمو"، "مطرب شاطر"، "الله عليك يا سلطانة"، "تحفة يا تيمو"، "الله عليك يا سلطنة"، "صوتك خطير".

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني الفنية فيلم "ريستارت" وشاركه البطولة هنا الزاهد وباسم سمرة ومحمد ثروت، عصام السقا، شيماء سيف، ميمي جمال، محمد رجب، رانيا منصور.

