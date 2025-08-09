إعلان

الجمهور لـ تامر عاشور في "العلمين الجديدة": مبسوطين.. ويعلق: هانكد عليكم دلوقتي

01:02 ص السبت 09 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    IMG_20250809_001419_3_11zon
  • عرض 4 صورة
    IMG_20250809_001403_2_11zon
  • عرض 4 صورة
    IMG_20250809_001349_1_11zon
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتبت- منى الموجي:
عبر جمهور حفل النجم تامر عاشور الذي أقيم مساء الجمعة 8 أغسطس، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، عن سعادتهم بالحفل وبالأغاني التي يقدمها.
ووجه تامر سؤالا للجمهور "مبسوطين؟"، ليردوا "آه"، ومازحهم معلقا "هانكد عليكم دلوقتي".
وطلب تامر من جمهور الحفل الذي يحييه على مسرح يو أرينا، استخدام فلاش هواتفهم المحمولة، ومشاركته غناء "خليني في حضنك"، كما شاركوه غناء أغنيته الشهيرة "قولوله سماح"، وعلق على تفاعلهم، قائلا "إيه الجمال ده".
وتضمن برنامج الحفل أغاني "ده حكاية"، "هاجي على نفسي"، "عشت معاك حكايات"، "خلصانة الحكاية"، "هيجيلي موجوع"، "تيجي نتراهن".

وحرص تامر على توجيه التحية للنجمة والمطربة الكبيرة أنغام، وقال "عايزين قبل ما نغني الأغنية الجاية، أقدم تحياتي وتحياتكم للنجمة أنغام، وتمنياتي وتمنياتكم ليها بالشفاء العاجل إن شاء الله"، متمنيا عودتها قريبا لجمهورها، وغنى "ياريتك فاهمني" وهي واحدة من أشهر الأغاني التي جمعت بين أنغام كمطربة وتامر كملحن، وحققت نجاحا كبيرا.

ويشهد مهرجان العلمين الجديدة هذا العام مشاركة نخبة من ألمع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، يتقدمهم: أنغام، عمرو دياب، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، والمطربين الشباب: مروان بابلو، ويجز، شامي، بالإضافة إلى ليجي-سي، وفرقة كايروكي، ليقدموا سلسلة من الحفلات على مدار أكثر من أربعين يومًا.

العلمين الجديدة النجم تامر عاشور الجمهور هانكد عليكم دلوقتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذيرات ووقف تصدير السلاح… كيف استقبل العالم خطة إسرائيل لاحتلال غزة؟