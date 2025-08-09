

كتبت- منى الموجي:

عبر جمهور حفل النجم تامر عاشور الذي أقيم مساء الجمعة 8 أغسطس، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، عن سعادتهم بالحفل وبالأغاني التي يقدمها.

ووجه تامر سؤالا للجمهور "مبسوطين؟"، ليردوا "آه"، ومازحهم معلقا "هانكد عليكم دلوقتي".

وطلب تامر من جمهور الحفل الذي يحييه على مسرح يو أرينا، استخدام فلاش هواتفهم المحمولة، ومشاركته غناء "خليني في حضنك"، كما شاركوه غناء أغنيته الشهيرة "قولوله سماح"، وعلق على تفاعلهم، قائلا "إيه الجمال ده".

وتضمن برنامج الحفل أغاني "ده حكاية"، "هاجي على نفسي"، "عشت معاك حكايات"، "خلصانة الحكاية"، "هيجيلي موجوع"، "تيجي نتراهن".

وحرص تامر على توجيه التحية للنجمة والمطربة الكبيرة أنغام، وقال "عايزين قبل ما نغني الأغنية الجاية، أقدم تحياتي وتحياتكم للنجمة أنغام، وتمنياتي وتمنياتكم ليها بالشفاء العاجل إن شاء الله"، متمنيا عودتها قريبا لجمهورها، وغنى "ياريتك فاهمني" وهي واحدة من أشهر الأغاني التي جمعت بين أنغام كمطربة وتامر كملحن، وحققت نجاحا كبيرا.

ويشهد مهرجان العلمين الجديدة هذا العام مشاركة نخبة من ألمع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، يتقدمهم: أنغام، عمرو دياب، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، والمطربين الشباب: مروان بابلو، ويجز، شامي، بالإضافة إلى ليجي-سي، وفرقة كايروكي، ليقدموا سلسلة من الحفلات على مدار أكثر من أربعين يومًا.