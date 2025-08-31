بالصور .. التفاصيل الكاملة لحفل محمد حماقي في مراسي

كتب- هاني رجب

شهد حفل النجم محمد حماقي بمهرجان ليالي مراسي، حضور عدد كبير من نجوم الفن

وحضر حماقي بصحبة مدير أعماله المنتج حمدي بدر والفنان مصطفي خاطر، وكان ضمن الحضور عدد من أفراد أسرته منهم زوجته نهلة الحاجري وابنتهما فاطمة، والمطربة نيفين رجب شقيقة المطربة غادة رجب.

وصعد حماقي على خشبة، وقدم أغنية "نفسي أبقى جنبه"، كما قدم "زيها مين" و"لا ملامة"، " م البداية"، "أحلى حاجة فيكي"، "هو ده حبيبي"، "جمالها استثنائي" ،"أدرينالين" و"قلبي حبك جدا"، "لمون نعناع"، "حبيت المقابلة"، "ما بلاش"

وتأثر حماقي باكيا خلال تقديمه أغنية "ولا ليلة من لياليك" حيث بكى على خشبة المسرح، التي تذكره بفقدان والده