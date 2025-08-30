إعلان

أمير عيد يشعل حماس الجمهور بحفل "كايروكي" في العلمين الجديدة بأغنية "الكيف"

01:23 ص السبت 30 أغسطس 2025
    حفل كاريوكي
    حفل كاريوكي
    حفل كاريوكي
كتبت - منى الموجي:

أحيا فريق كايروكي حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، والذي أقيم في الفترة من 18 يوليو حتى مساء الجمعة 29 أغسطس.

وقدم الفريق وبينهم الفنان أمير عيد عددا من أشهر الأغاني التي حققت نجاحا وصدى واسع بين الجمهور طوال مشوارهم الفني، وبينها أغنية الكيف التي أشعلت حماس الحضور.

كانت الفقرة الأولى من حفل ختام المهرجان الذي أقيم على مسرح يو أرينا في مدينة العلمين الجديدة، شهدت مشاركة المغني تووليت، وسط تفاعل الجمهور.

جدير بالذكر أن مهرجان العلمين الجديدة شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الفن والغناء في العالم العربي، وأحيت حفل الافتتاح المطربة الكبيرة أنغام، وشارك في إحياء باقي الحفلات، النجوم: عمرو دياب، أصالة، تامر حسني، تامر عاشور، ويجز، شامي.

أمير عيد العلمين الجديدة حفل كايروكي الكيف
