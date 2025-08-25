بالصور.. نيكول سابا تنشر كواليس أجواء حفل المسرح الروماني في مارينا

كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة نيكول سابا صورًا من حفلها على المسرح الروماني، الذي أقيم أول أمس السبت في مارينا وسط حضور جماهيري كبير.

كشفت نيكول مجموعة صور من كواليس الحفل عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها مع منظم الحفلات وليد منصور، والفنان حمادة هلال، والفنان محمد عدوية والفنان لؤي، والتقطوا معا العديد من الصور التذكارية.

كانت آخر مشاركات نيكول سابا الفنية بمسلسل "وتقابل حبيب" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن، اخر أغاني نيكول سابا كانت بعنوان "الباب يفوت جمل" وطرحتها عبر قناته الرسمية على يوتيوب وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

