20 صورة- رقص ومفاجآت روبي في حفل MBC مصر بالساحل

كتب- مروان الطيب:

احتفلت روبي بنجاح حفل MBC مصر الذي أحيته الذي أقيم أمس الجمعة، وسط حضور جماهيري كبير وعدد من نجوم الوسط الفني.

نشرت روبي صور من كواليس الحفل عبر حسابها على انستجرام، إذ أشعلت روبي المسرح وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط رقص واسعتراضات وتفاعل جمهورها ومحبيها.

وقدمت روبي مفاجأت لجمهورها من بينها الاستعانة بالفنانة دينا الشربيني التي شاركتها الغناء على المسرح.

وكتبت روبي على الصور: "مازلت منبهرة لفعاليات حفل ام بي سي مصر أمس، كانت ليلة لا تنسى، مليئة بالحب والفرح والأجواء الرائعة، شكرا جزيلا لكل من جعلها ليلة مميزة جدا".

وكان من أبرز النجوم المتواجدين بالحفل كريم محمود عبدالعزيز، هنا الزاهد، رحمة أحمد، رنا رئيس، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، المخرج كريم الشناوي، السيناريست مريم نعوم، أمير المصري.

