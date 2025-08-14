عمرو دياب يحتفل بتصدر أغنية "بابا" قائمة "هوت 100" على "بيلبورد عربية"

كتب- مروان الطيب:

احتفل النجم عمرو دياب بتصدر أغنية "بابا" قائمة "هوت 100" على موقع "بيلبورد عربية".

وأعاد عمرو دياب نشر الخبر عبر حسابه على فيسبوك وتضمن الآتي: "بعد مرور شهر ونصف على إصدار ألبوم "ابتدينا"، يواصل عمرو دياب قطف ثمار نجاح الألبوم، مع وصول أغنية "بابا" إلى صدارة قائمة بيلبورد عربية هوت 100".

تصدرت عدد من أغاني ألبوم "ابتدينا" للنجم عمرو دياب منذ طرحه العديد من منصات الموسيقى أبرزهم أغنية "خطفوني" التي شارك من خلالها الغناء مع ابنته جانا وتصدرا بسببها خلال الفترة الماضية، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن عمرو دياب أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان العلمين وسط حضور جماهيري كبير، قدم خلاله باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.

