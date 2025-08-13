ساموزين يطرح أغنية "انهيار" على "يوتيوب" (فيديو)

كتب- هاني صابر:

طرح المطرب ساموزين، أحدث أغانيه الجديدة "انهيار" على "يوتيوب"وهى ثالث أغنيات الميني ألبوم الصيفي الجديد.

الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان وتوزيع موسيقى محمود صبري، ومن توزيع شركة Digital Sound.

ومن المعروف أن ساموزين كان قد طرح أغنيتين من الميني ألبوم الصيفي الجديد الأولى بعنوان"باب وخبط" التي قدم من خلالها شكل جديد من الأشكال الموسيقية، بالإضافة إلى عودته إلى الإخراج بعد غيابه لمدة 15 عاما، والثانية بعنوان"ميتعزش" من كلمات أيمن عز، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع موسيقى محمود صبري.

وتقول كلمات أغنية "انهيار":

بعدك طلع انهيار .. ده كان قرار ندمان عليه

قولتلك أنا قلبي بايع لا ده ضايع مش لاقيه

لينا ذكرى ي كل حتة وميت علامة هقولك إيه

معقول طب تنسى حضني اللي ياما ارتحت فيه

ده أنا دقة قلبي صوتها بينطق آه.. زي الغرقان ونفسه في طوق نجاة

وحشتيني كفاية .. مش معايا بس معايا.