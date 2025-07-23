كتب- هاني صابر:

طرحت مجموعة روتانا للموسيقى، اليوم الأربعاء، أغنية "يا رب فرحني" للنجم حكيم، وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

وتصدرت الأغنية، تريند موقع التواصل الاجتماعي" إكس" بعد طرحها بساعتين، ولاقت تفاعلا كبيرا مع الجمهور.

أغنية "يا رب فرحني" من كلمات عمرو قطب، وألحان خالد سلطان وتوزيع حريقة، وإشراف عام أسامة رشدي المدير التنفيذي ورئيس الشئون الفنية لروتانا بالقاهرة.

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