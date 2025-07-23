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حكيم يفتتح صيف ٢٠٢٥ بأغنية "يا رب فرحني" بتوقيع روتانا وتتصدر التريند (فيديو)

10:30 م الأربعاء 23 يوليو 2025

حكيم

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كتب- هاني صابر:

طرحت مجموعة روتانا للموسيقى، اليوم الأربعاء، أغنية "يا رب فرحني" للنجم حكيم، وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

وتصدرت الأغنية، تريند موقع التواصل الاجتماعي" إكس" بعد طرحها بساعتين، ولاقت تفاعلا كبيرا مع الجمهور.

أغنية يا رب فرحني

أغنية "يا رب فرحني" من كلمات عمرو قطب، وألحان خالد سلطان وتوزيع حريقة، وإشراف عام أسامة رشدي المدير التنفيذي ورئيس الشئون الفنية لروتانا بالقاهرة.

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حكيم روتانا أغنية يا رب فرحني
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