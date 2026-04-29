أبو ودينا الشربيني يطرحان كليب"دقة ناقصة" على "يوتيوب"- فيديو

كتب : هاني صابر

09:09 م 29/04/2026

وجه المطرب أبو والفنانة دينا الشربيني، رسالة شكر لكل من تبرعوا لمستشفى "مجدي يعقوب للقلب" تلبية للنداء الذي أطلقاه من خلال أغنية "دقة ناقصة".

وقال "أبو" خلال الفيديو الذي طرحه عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "أنا بجد مش مستغرب من حجم التبرعات اللي وصلنا ده.. احنا كده يا مصريين لما بنحط قلبنا في حاجة، قلبنا بيبقى واحد".

تعليق دينا الشربيني على أغنية "دقة ناقصة"

فيما قالت دينا الشربيني خلال نفس الفيديو": "زي ما فاجئتنونا هنفاجئكم.. ادخلوا على يوتيوب أو أنغامي واكتبوا (دقة ناقصة)، وهتشوفوا المفاجئة، وعايزين نفكركوا إن الرحلة لسة مخلصتش والتبرعات لسه شغالة، يعني نقدر نرجع دقات أكتر لقلوب أكتر".

وجاءت هذه الرسالة، تزامنا مع طرح الأغنية عبر القناة الرسمية لـ أبو على موقع "يوتيوب" بطريقة الفيديو كليب.

أغنية "دقة ناقصة"، هي ديو غنائي جمع أبو ودينا الشربيني، وهي من كلمات حميد فاروق، وألحان شريف مجدي وحميد فاروق وطارق نجيب، وتوزيع شريف مجدي، ميكس فيصل فؤاد، ومن إخراج حسين شعبان.

يذكر أن، أبو ودينا الشربيني، كانا قد طرحا أغنية "دقة ناقصة" في وقت سابق بدون صوت دقات الطبل، وذلك في إطار حملة التبرعات التي شاركا فيها، وكان الهدف من ذلك هو أن تعود الدقات للأغنية مع تدفق تبرعات الجمهور، وهو ما نجحا فيه بالفعل، إذ أن الأغنية أصبحت متاحة للجمهور بالموسيقى الكاملة الخاصة بها.

