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"إهدى حبة" لـ ديانا حداد والدوزي يقترب من 700 ألف مشاهدة على يوتيوب

06:11 م الجمعة 30 مايو 2025
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  • عرض 5 صورة
    ديانا حداد والفنان المغربي حفيظ الدوزي
  • عرض 5 صورة
    ديانا حداد
  • عرض 5 صورة
    ديانا حداد
  • عرض 5 صورة
    ديانا حداد والفنان المغربي حفيظ الدوزي
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كتبت- منى الموجي:

طرحت المطربة ديانا حداد بمشاركة الفنان المغربي حفيظ الدوزي، أغنية جديدة بعنوان "إهدى حبة" بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع "يوتيوب".

ونجح الفيديو كليب في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة بعد يومين فقط من طرحه، واقتربت مشاهداته من 700 ألف مشاهدة على "يوتيوب".

الأغنية جاءت بإيقاعات شبابية تمزج بين الروح الشرقية والطابع المغربي، وبأداء يجمع بين اللهجتين المصرية والمغربية.

"إهدى حبة" من إنتاج ديانا حداد، وكتب كلماتها الشاعر محمد البوغة وعبدالقادر الدوزي، بينما تولى ألحانها وتوزيعها الموسيقي محمد يحيى.

وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وأخرجتها الإماراتية نهلة الفهد.

العمل استكمالا لتعاون ديانا حداد مع نجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي، إذ سبق وشاركت في عدد من الديوهات، منها: "جرح الحبيب" مع المطرب الراحل محمد العزبي، و"ماس ولولي" مع نجم الراي الشاب خالد، بالإضافة إلى أغنيتي "روميو وجولييت" و"عين القلب" مع الفنان عاصي الحلاني، و"حكاية حب" مع عيضة المنهالي، إلى جانب ديو "وصية حب" مع وائل كفوري، و"أرض الإمارات"مع الفنان راشد الماجد، وأخيرا "La Fiesta" مع المنتج الفرنسي زاد.

المطربة ديانا حداد الفنان المغربي حفيظ الدوزي دويتو أغنية إهدى حبة ديانا حداد والدوزي إهدى حبة لديانا حداد والدوزي
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