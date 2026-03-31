أعلن الرابر ليجي سي عن تأجيل موعد حفله الغنائي، الذي كان من المقرر إقامته يوم 2 أبريل، بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونشر ليجي سي عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" بيانًا قال فيه: "تحديث هام، نظرًا لتوقعات سقوط الأمطار حسب حالة الطقس، تم تأجيل حفل الرحلة من موعده الأصلي يوم الخميس 2 أبريل، ليقام الآن يوم السبت 4 أبريل".

ومن المقرر إقامة الحفل في الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمنطقة التجمع الخامس، على المسرح المكشوف (ALLAM Amphitheater)، في تمام الساعة 7 مساءً، على أن تُفتح الأبواب في الساعة 3 عصرًا وتُغلق في الساعة 6 مساءً.

يُذكر أن منصة Spotify كانت قد كشفت سابقًا عن ارتفاع معدلات الاستماع إلى الأغاني ذات الطابع العاطفي الحزين خلال عيد الحب، حيث تجاوزت 290% مقارنة بعام 2023، وكان من بينها أغنية "النية" لـ ليجي سي.

مشاركة ليجي سي في دراما رمضان 2026

وشارك ليجي سي في غناء الأغنية الدعائية لمسلسل "عين سحرية"، الذي عُرض ضمن سباق دراما رمضان 2026، بطولة عصام عمر وباسم سمرة.

