سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الخميس

كتب : أحمد الخطيب

12:43 م 02/04/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الخميس 2-4-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

لماذا انخفض الذهب اليوم؟

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم بنحو 70 جنيهًا، بعد تراجعها في بداية التعاملات الصباحية بنحو 30 جنيهًا، ثم هبوطها مجددًا بقيمة 40 جنيهًا في منتصف التعاملات.

ويأتي هذا التراجع متأثرًا بانخفاض أسعار المعدن الأصفر عالميًا عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مواصلة الحرب على إيران، إلى جانب ارتفاع سعر الدولار أمام سلة العملات خلال تعاملات اليوم.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4793 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6162 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7190 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8217 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 57520 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 82170 جنيها.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 255548 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 410850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.96% إلى نحو 4617 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

