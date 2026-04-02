اورنچ مصر تعلن تعيين محمد شبل نائبا للرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال

كتب : آية محمد

01:21 م 02/04/2026 تعديل في 04:47 م

محمد شبل

أعلنت شركة اورنچ مصر تعيين محمد شبل نائبًا للرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال "Orange Business".

ماذا نعرف عن محمد شبل؟

يمتلك محمد شبل خبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عاما في مجالي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، شغل خلالها مناصب قيادية في عدد من الشركات العالمية والإقليمية، من بينها أوراكل، فودافون مصر، IBM، وGulf Bridge International، حيث أسهم في قيادة مبادرات الابتكار، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وبناء شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات، بحسب بيان الشركة اليوم.

ومنذ انضمامه إلى اورنچ مصر، قاد شبل العديد من المبادرات التكنولوجية الاستراتيجية وأسهم في تحول الشركة من مجرد مشغل اتصالات تقليدي إلى مزود حلول رقمية متكامل يقدم خدمات متطورة للشركات والقطاع الحكومي والمجتمعات.

كما كان له دور بارز في توسع أعمال الشركة لتشمل الأمن السيبراني، والخدمات السحابية، والحلول الرقمية المتكاملة.

معلومات أكثر حول محمد شبل

ويُعرف شبل برؤيته الاستراتيجية العميقة ومعرفته التقنية الواسعة، وقدرته على مواءمة الاستثمارات التكنولوجية مع أولويات المؤسسات، وهو حاصل على بكالوريوس هندسة الاتصالات والإلكترونيات من جامعة القاهرة، كما أكمل العديد من البرامج المتقدمة في القيادة والتحول الرقمي.

