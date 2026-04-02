وقّع محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري مذكرة تفاهم مع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك بحضور سهى التركي نائبة الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ونادر سعد رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، ومحمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.



البنك الأهلي داعم للمشروعات الصغيرة



أكد محمد الإتربي، في بيان للجهاز اليوم، أن هذا البروتوكول يأتي امتدادًا للدور الوطني الذي يقوم به البنك الأهلي في دعم الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن البنك يضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياته باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف الإتربي أن الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات تمثل نموذجًا فعالًا لتكامل الجهود بين المؤسسات المالية والتنموية، بما يسهم في توفير بيئة داعمة لنمو هذه المشروعات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي وخلق فرص عمل مستدامة.

تبادل الخبرات بين البنك الأهلي وجهاز تنمية المشروعات



وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أهمية التعاون مع واحد من أكبر البنوك المصرية (البنك الأهلي المصري) بهدف تعزيز الدعم المقدم للمشروعات بأنواعها المختلفة خاصة في محافظات الوجه القبلي والمحافظات الحدودية سواء على مستوى التمويل أو الدعم الفني والتسويقي وذلك بما يتفق مع توجهات الدولة لزيادة مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أنه سيتم تبادل الخبرات بين الجهاز والبنك فيما يتعلق بآليات دعم قطاع المشروعات وريادة الأعمال والشمول المالي.

وأضاف رحمي أن التعاون الجديد بين الجهاز والبنك سيعمل على التركيز على القطاعات الإنتاجية والصناعية فضلا عن قطاع الحرف اليدوية والتراثية لقدرته على الوصول للأسواق العالمية وتوفير فرص عمل كثيفة للمواطنين وذلك تفعيلا للاستراتيجية القومية للحرف اليدوية التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز خلال فاعليات معرض تراثنا العام الماضي.

من جانبها، أكدت سهى التركي، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار استراتيجية البنك لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.



مؤكدة حرص البنك الأهلي المصري على تعزيز دوره في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات من خلال تقديم حلول تمويلية متكاملة وخدمات مصرفية مبتكرة ومناسبة لكافة القطاعات العاملة في السوق تسهم في تمكين هذه المشروعات من التوسع والنمو.

كما يتضمن التعاون دراسة إطلاق حملات ترويجية مشتركة لنشر ثقافة ريادة الأعمال والتعريف بالخدمات التي يقدمها الطرفان لدعم أصحاب المشروعات، بالإضافة إلى بحث تركيب ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك داخل بعض فروع الجهاز.