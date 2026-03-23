مصطفى حجاج يحيي حفل عيد الفطر على مسرح البالون

كتب : منال الجيوشي

02:37 م 23/03/2026 تعديل في 02:41 م
أقام البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، حفل عيد الفطر المبارك الذي أحياه النجم مصطفى حجاج.

الحفل أقيم تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، مساء أمس الأحد، وسط حضور جماهيري كبير.

وأقيمت الاحتفالية بتوجيهات من معالي وزيرة الثقافة جيهان زكي، بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

بدأت الإحتفالية بالسلام الوطني، بعدها ألقى الفنان تامر عبدالمنعم كلمة قال فيها: أنقل لكم تحيات معالي الوزيرة الدكتورة جيهان زكي في ثالث أيام عيد الفطر المبارك كل عام وأنتم بخير، ونحمد الله على أننا في مصر أم الدنيا ونقيم حفلات لأننا في بلد الأمن.

حضر الحفل المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح، والدكتور خالد عبدالجليل، ورسام الكاريكاتير عمرو فهمي، ومجموعة من قيادات وزارة الثقافة.

بدأ الحفل بفقرات لفرقة رضا للفنون الشعبية، بعدها صعد النجم مصطفى حجاج على خشبة المسرح، وقدم مجموعة من أجمل أغانيه وسط تفاعل الجمهور، منها: "يا بتاع النعناع"، "خطوة"، وغيرها من الأغاني .

