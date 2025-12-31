إعلان

أنغام توجه رسالة لصناع أغانيها عبر مشوارها الفني من حفلها بالسعودية

كتب : هاني صابر

11:50 م 31/12/2025

حفل أنغام في الرياض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجهت النجمة أنغام، رسالة لصناع الأغاني التي قدمتها عبر مشوارها الفني.

وقالت أنغام بحفلها في السعودية: "معظم صناع الأغاني اللي غنتها على مدار تاريخي موجودين النهاردة، وأنا محاطة بحبهم ومبسوطة وفرحانة اني مجتمعة بيهم في السنة الجديدة، ويا رب دايما ناجحين ومكسرين الدنيا".

وبدأت أنغام،حفلها الغنائي بالمملكة العربية السعودية بأغنية "سانده عليك".

وقاد الموسيقار هاني فرحات، أوركسترا حفل النجمة أنغام بالرياض.

وينقل حفل أنغام على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة "إم بي سي مصر" .

أنغام السعودية حفل أنغام في ليلة رأس السنة حفل أنغام بالسعودية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"