أنغام توجه رسالة لصناع أغانيها عبر مشوارها الفني من حفلها بالسعودية

وجهت النجمة أنغام، رسالة لصناع الأغاني التي قدمتها عبر مشوارها الفني.

وقالت أنغام بحفلها في السعودية: "معظم صناع الأغاني اللي غنتها على مدار تاريخي موجودين النهاردة، وأنا محاطة بحبهم ومبسوطة وفرحانة اني مجتمعة بيهم في السنة الجديدة، ويا رب دايما ناجحين ومكسرين الدنيا".

وبدأت أنغام،حفلها الغنائي بالمملكة العربية السعودية بأغنية "سانده عليك".

وقاد الموسيقار هاني فرحات، أوركسترا حفل النجمة أنغام بالرياض.

وينقل حفل أنغام على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة "إم بي سي مصر" .