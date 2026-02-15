حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 15-2-2026 على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الأحد ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه يسود طقس اليوم الأحد مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا.

وقالت الهيئة، إن الطقس يشهد نشاط رياح على مناطق من محافظة البحر الأحمر تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح، إذ تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، و​أتربة عالقة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ووسط سيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى.

ويشهد الطقس ​سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على كافة أنحاء الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 17 والعظمى 29 درجة.

​- العاصمة الإدارية الجديدة الصغرى 16 والعظمى 29 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 16 والعظمى 30 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 17 والعظمى 28 درجة.

- دمياط الصغرى 15 والعظمى 24 درجة.

- بورسعيد: الصغرى 16 والعظمى 24 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 28 درجة.

- العلمين الصغرى 16 والعظمى 28 درجة.

- مطروح الصغرى 17 والعظمى 28 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 29 درجة.

- السويس الصغرى 16 والعظمى 28 درجة.

- العريش الصغرى 14 والعظمى 26 درجة.

- رفح الصغرى 13 والعظمى 25 درجة.

- الطور الصغرى 17 والعظمى 28 درجة.

- طابا الصغرى 14 والعظمى 26 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 28 درجة.

- الغردقة الصغرى 19 والعظمى 28 درجة.

- الفيوم الصغرى 13 والعظمى 30 درجة.

​- بني سويف الصغرى 14 والعظمى 30 درجة.

- المنيا الصغرى 14 والعظمى 30 درجة.

- أسيوط الصغرى 14 والعظمى 30 درجة.

- سوهاج الصغرى 15 والعظمى 31 درجة.

- قنا الصغرى 15 والعظمى 31 درجة.

- الأقصر الصغرى 15 والعظمى 32 درجة.

- أسوان الصغرى 16 والعظمى 32 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 13 والعظمى 30 درجة.