وزير خارجية أمريكا: ندعم قيام سوريا مستقرة تنعم بالسلام مع جيرانها

كتب : مصراوي

03:49 ص 15/02/2026

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة تدعم قيام سوريا مستقرة تنعم بالسلام مع دول الجوار، وتحمي حقوق جميع مواطنيها.

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت، إن الوزير روبيو التقى نظيره السوري أسعد الشيباني، والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

أضاف البيان: "أكد الوزير روبيو دعم الولايات المتحدة لسوريا مستقرة، تعيش في سلام مع جيرانها، وتصون حقوق جميع الأقليات العرقية والدينية فيها".

وشدد الوزير على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم واتفاق التكامل في شمال شرق سوريا، وضمان الاحترام الكامل لحقوق جميع السوريين وتوفير الحماية لهم.

وأوضح البيان، أن روبيو رحب بالتزام الحكومة السورية بالتعاون الكامل مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش.

شدد روبيو وفقا للبيان، على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم و اتفاق الاندماج في شمال شرق سوريا، وضمان الاحترام الكامل لحقوق جميع السوريين وأمنهم.

كان الوفد السوري برئاسة الوزير الشيباني بحث مع وزير الخارجية الأمريكي يوم الجمعة الماضي، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، أبرز التطورات المحلية والإقليمية، مع التأكيد على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

أكد الجانب الأمريكي دعم بلاده للحكومة السورية واتفاق الاندماج الأخير مع قوات سوريا الديمقراطية، وجهود الدولة السورية في مكافحة تنظيم "داعش"، وفقا لروسيا اليوم.

ماركو روبيو وزير خارجية أمريكا الولات المتحدة أمريكا سوريا الرئيس السوري

