أنشأت وزارة التعليم العالي برامج الزمالة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أسوةً بأكاديميات العلوم على مستوى العالم، إعمالًا لأحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (377) لسنة 1998 بشأن إعادة تنظيم الأكاديمية.

ووافق مجلس الأكاديمية بقرار رقم (2649) لسنة 2025 على استحداث برنامج زمالات الأكاديمية، يأتي برنامج زمالة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا استجابةً لمتطلبات التطوير المؤسسي، ودعمًا لتحقيق رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأوضحت أكاديمية البحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس أن أنواع الزمالة المعلن عنها كالتالي:

1. الزملاء (Fellows) حيث يحظي بها العلماء المصريين المتميزين الذين وصلوا إلى أعلى مستويات التقدير الدولي و/أو لعبوا دوراً حيوياً في النهوض بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر. وسيعملون كموجهين للعلماء الناشئين ويقدمون إرشادات خبراء لتشكيل التوجه الاستراتيجي للأكاديمية.

2. الزملاء المشاركون (Associate Fellows)، ويحظى بها أعضاء المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

3. الزملاء الفخريون (Honorary Fellows) ويحظى بها شخصيات متميزة ساهمت في دعم مهمة الأكاديمية من خلال أنشطة غير بحثية مثل صياغة السياسات العلمية، أو تمويل المبادرات، أو تحسين الفهم العام للعلوم.

4. الزملاء الأجانب (Foreign Fellows) ويحظى بها علماء متميزون من خارج مصر لديهم تعاون مستمر وجوهري مع المجتمع العلمي المصري.

ويهدف البرنامج إلى إنشاء هيكل زمالة رسمي مؤسسي بالأكاديمية، يتوافق مع النماذج الدولية المعمول بها، ويستوفي المتطلبات اللازمة للحصول على العضوية الكاملة في شبكة أكاديميات العلوم الأفريقية وغيرها من المنظمات الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وقاري للتميز العلمي، ويدعم أطر التعاون العلمي المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

وحددت أكاديمية البحث العلمي الأهداف الرئيسية لبرنامج الزمالة والتي تتمثل في تعزيز التميز العلمي بإرساء آلية رسمية رفيعة المستوى لتقدير العلماء والباحثين ذوي الإسهامات العلمية المؤثرة، ودعم صناعة القرار العلمي بالاستفادة من خبرات الزملاء في تقديم المشورة العلمية والفنية، والمشاركة في صياغة السياسات الوطنية للبحث العلمي، وتعزيز الدبلوماسية العلمية بتفعيل دور الأكاديمية كمنصة للتواصل العلمي الدولي، ودعم المصالح القومية للدولة، وتحقيق الاستدامة المعرفية بنقل الخبرات العلمية المتراكمة إلى الأجيال الناشئة من خلال برامج الإرشاد وبناء القدرات.

وللاطلاع على تفاصيل برامج الزمالة، يُرجى زيارة الرابط على الموقع الرسمي للأكاديمية، اضغط هنا.

