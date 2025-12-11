كشف النجم محمد رمضان، عن استعداده لتصوير الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية في المغرب.

وقال "رمضان" ببرنامج "أجمد 7" على راديو "نجوم إف إم": "مسافر المغرب أصور الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية، ودي تاني مرة ليا، وأول مرة كانت في كوت ديفوار والمرادي في المغرب".

على جانب آخر، ينتظر محمد رمضان طرح فيلمه الجديد "أسد" بدور العرض السينمائي.

الفيلم تدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، الذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي.

ويخوض بطولة الفيلم بجانبه كل من رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.