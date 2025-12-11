إعلان

للعام الثاني.. محمد رمضان يُغني الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية بالمغرب

كتب : هاني صابر

08:26 م 11/12/2025

محمد رمضان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف النجم محمد رمضان، عن استعداده لتصوير الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية في المغرب.

وقال "رمضان" ببرنامج "أجمد 7" على راديو "نجوم إف إم": "مسافر المغرب أصور الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية، ودي تاني مرة ليا، وأول مرة كانت في كوت ديفوار والمرادي في المغرب".

على جانب آخر، ينتظر محمد رمضان طرح فيلمه الجديد "أسد" بدور العرض السينمائي.

الفيلم تدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، الذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي.

ويخوض بطولة الفيلم بجانبه كل من رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

محمد رمضان كأس الأمم الإفريقية المغرب الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة
نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟