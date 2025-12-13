يضم 11 أغنية.. ريان يطرح ألبوم "دكان الأعذار"

طرح المطرب الشاب محمد ريان، أول ألبوماته الذي يحمل عنوان "دكان الأعذار"، ويضم 11 أغنية متنوعة، على قناته الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية.

"وأوضح ريان :"ألبوم دكان الأعذار" يتضمن موسيقى بوب بطابع درامي كلاسيكي، واخترت تقديم أغنية "مشوار البعد" بـ البعد الموسيقي synthwave وهو نادرًا ما يتم عزفه في مصر، بينما أغاني مثل "دكان الأعذار"، و "موضع جمالك" اعتمد فيها على آلة العود بشكل مغاير أتمنى يلقى اعجاب الجمهور.

وعن تعاونه مع الملحن ⁠عمرو طنطاوي أكد: " التعاون مع عمرو طنطاوي ممتع، ويكفيني انه من فريق عمرو دياب ولدية الكثير من الخبرة، ودعمه لي يطمئني بشكل كبير لأنه من الفنانين اللذين يرفضون المجاملات، و أتدرب على الغناء مع د.عهود عبدالحليم، وساعدتني كثيرًا وهي من أكثر الداعمين لي".

تفاصيل ألبوم دكان الأعذار

يضم ألبوم دكان الأعذار أغاني "حبّه أيام" كلمات عليم، وألحان محمد أنيس، وتوزيع موسيقي أحمد المغربي، أغنية "أبلغ فؤادك" كلمات إبراهيم جاد، وألحان ريان، وتوزيع موسيقي عمر إسماعيل، أغنية لا يعنيني، من ألحان سامر أبو طالب، كلمات ادهم معتز، توزيع عمر إسماعيل، أغنية "عملتي ايه"، من ألحان عمرو طنطاوي، كلمات محمد سرحان، توزيع أحمد المغربي، أغنية "بحاول أعيش"، من كلمات رفيق نجيب، وألحان حسن نصير، وتوزيع أحمد المغربي، أغنية "دكان الأعذار" كلمات يس جمال، وألحان محمد أنيس، وتوزيع أحمد المغربي، أغنية "الجرح الكام" كلمات إبراهيم جاد، وألحان محمد أنيس، وتوزيع أحمد المغربي، وتسجيل وميكس وماستر المهندس ماهر صلاح، مصطفى رؤوف.