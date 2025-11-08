أطلق الفنان والمخرج الدكتور نور أبو حساب أحدث أعماله الوطنية بعنوان "أوبريت المتحف المصري الكبير"، تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يُعد أكبر صرح أثري مخصص لحضارة واحدة في العالم

والأوبريت بتوقيع الدكتور نور أبو حساب الذي تولّى فكرة العمل وتصميمه وتوزيعه وتصويره وإخراجه، بمشاركة المغني الشعبي محمد سلطان، وبالتعاون مع الشاعر والملحن عبده مان.

ويشارك في غناء الأوبريت كل من:محمد سلطان، والدكتور نور أبو حساب، وأحمد عزت، ولوجي هاني، ومريان عادل، وعبده مان، بينما شارك في التوزيع الغنائي الدكتور نور أبو حساب، والتوزيع الموسيقي عبده مان، والهندسة الصوتية والكمنجات للأستاذ الدكتور داوود جميعي، فيما تولى أحمد ميدا إدارة السوشيال ميديا، وحسين محمود العمدة الإدارة التنفيذية.

وقال أبو حساب إنّ ما دفعني لتقديم هذا الأوبريت هو شعوري بالفخر تجاه هذا الصرح الحضاري الفريد، مضيفًا: "المتحف المصري الكبير يُجسّد عظمة حضارة قديمة خالدة، وإنجازًا معاصرًا يُضاف إلى سجل مصر الحديث. إنه لقاء بين مجد الفراعنة وروح مصر الجديدة، لذلك سعيت إلى تحويل هذا الشعور الوطني إلى عمل غنائي يجمع بين الطرب والشرقي والشعبي والراب، بالعربية والإنجليزية، ليكون تعبيرًا فنيًا عن تنوعنا الإنساني والحضاري."

وأوضح أن جميع الفنانين الذين شاركوا في الأوبريت رحبوا بالفكرة بحماس شديد، مشيرًا إلى أنه اختار 6 مطربين فقط ليمثلوا التنوع الغنائي والإنساني في هذا العمل الذي "يخاطب كل الشعوب والأعمار، ويُعبّر عن مصر التي ترحب بالعالم".

وأضاف أن محمد سلطان يمثل امتدادًا لنجوم الأغنية الشعبية الأصيلة، بينما أحمد عزت أضاف لمسة طربية مميزة، ولوجي هاني – وهي من خريجات ورشة المواهب التي يشرف عليها الدكتور نور تمتلك صوتًا عالميًا قادرًا على التنقل بسلاسة بين الغناء العربي والغربي، أما مريان عادل فخاضت تجربتها الغنائية الأولى من خلال الأوبريت، وعبده مان أضفى حضوره الشبابي المميز من خلال أسلوب الراب الذي يحبه الجمهور.

وحقق الأوبريت ردود فعل إيجابية منذ طرحه على "يوتيوب"، رسائل من الجمهور،والصناع وكان من أبرزها رسالة من الشاعر الكبير الدكتور بهاء الدين محمد الذي عبّر عن إعجابه الشديد بكلمات الأوبريت، كما أُعجب كثيرون بفكرة المزج بين أنماط الغناء المختلفة داخل عمل وطني واحد."

من جانبه، أعرب الفنان محمد سلطان عن سعادته بالمشاركة في الأوبريت، مؤكدًا أن "هذا العمل فرصة لنشر ثقافة حضارتنا المصرية العريقة بين الأجيال الجديدة، وهو خطوة مهمة في استخدام الفن للتعبير عن الهوية الوطنية."

كما أكد المطرب أحمد عزت أن العمل “يُجسد إنجازًا جديدًا لمصر بإنشاء أكبر متحف في العالم وفق معايير عالمية فريدة، وهو فخر لكل مصري.”