عمر كمال يطرح "في كل الأماكن" ثاني أغاني ألبومه الجديد "رهان كسبان"‬

طرح الفنان عمر كمال ثاني أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "رهان كسبان"، بأغنية جديدة بعنوان "في كل الأماكن"، كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع وميكس وماستر أحمد عبد السلام، لتكون ثاني محطات الألبوم المنتظر من جمهوره.

وجاء طرح الأغنية بعد ساعات قليلة من إطلاقه أولى أغاني الألبوم بعنوان "اتغيرتي ومشيتي"، من كلمات وألحان مروان السداوي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، لتشكل انطلاقة قوية للألبوم الجديد.

ويشهد ألبوم "رهان كسبان" تعاون عمر كمال مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في مصر والوطن العربي، منهم عزيز الشافعي، تامر حسين، محمد يحيى، وسام عبد المنعم، رامي جمال، توما، نادر حمدي، وأمين نبيل، إلى جانب مجموعة من أهم الأسماء في الساحة الموسيقية المعاصرة.

اقرأ أيضا..

"مؤلف اللمبي وكبارية والفرح".. 10 معلومات عن الراحل أحمد عبدالله

وفاة الكاتب الكبير أحمد عبدالله.. أشهر أعماله "اللمبي" و"الناظر"