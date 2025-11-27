إعلان

كارلا شمعون تشارك في "ليلة من هوليوود" مع الأوركسترا البريطاني تحت سفح الأهرامات

كتب : منى الموجي

11:00 م 27/11/2025

كارلا شمعون تشارك في ''ليلة من هوليوود''

شهد مهرجان صدى الأهرامات في دورته الأولى حفلا بعنوان "ليلة من هوليوود"، والتي استمع الجمهور خلالها لموسيقى الأفلام العالمية.

وقدّم الأوركسترا الملكي البريطاني حفلاً موسيقيًا أعاد إحياء أعمال موسيقية كلاسيكية ومعاصرة من السينما العالمية.

وشهد الحفل مشاركة لنجمة الغناء اللبنانية كارلا شمعون، التي خطفت الأنظار بحضورها وصوتها، وقدّمت باقة من أشهر أغاني هوليوود، من بينها: أمير من مصر (Prince of Egypt) ، المصارع (The Gladiator).

وتفاعل الحضور بشكل كبير مع الاختيارات الموسيقية التي دمجت بين عمق الموسيقى السينمائية وقوة الأداء الحي، ليصنعوا معًا ليلة فنية استثنائية.

أقيم الحفل ضمن فعاليات مهرجان صدى الأهرامات، التي انطلقت مساء يوم الاثنين الماضي، عند سفح الأهرامات.

