20 صورة - مدحت صالح وآمال ماهر فى حفل مؤسسة راعي مصر بقصر عابدين

كتب : مصراوي

11:06 م 05/10/2025
    أمير رمزي يقدم حفل لصالح مؤسسة راعى مصر بقصر عابدين (1)
    أمير رمزي يقدم حفل لصالح مؤسسة راعى مصر بقصر عابدين (
    تكريم لبلبة في حفل لصالح مؤسسة راعى مصر بقصر عابدين
    حضور حفل مؤسسة راعى مصر بقصر عابدين
    حضور حفل مؤسسة راعى مصر بقصر عابدين
    حضور حفل مؤسسة راعى مصر بقصر عابدين
    حضور حفل مؤسسة راعى مصر بقصر عابدين
    حفل لصالح مؤسسة راعى مصر بقصر عابدين
    خالد مرتجي في حفل لصالح مؤسسة راعى مصر بقصر عابدين
    عمرو الجنايني في حفل لصالح مؤسسة راعى مصر بقصر عابدين
    أمير رمزي والحضور في حفل لصالح مؤسسة راعى مصر بقصر عابدين
    مدحت صالح حفل لصالح مؤسسة راعى مصر بقصر عابدين
    مدحت صالح يحيى حفل مؤسسة راعى مصر بقصر عابدين
    مدحت صالح يحيى حفل مؤسسة راعى مصر بقصر عابدين
    هاني رمزي وزوجته في حفل لصالح مؤسسة راعى مصر بقصر عابدين
    وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو في حفل لصالح مؤسسة راعى مصر بقصر عابدين
    وزير الثقافة احمد هنو وخالد مرتجي
    لبلبة حفل لصالح مؤسسة راعى مصر بقصر عابدين
    وزيرة التخطيط مايا مرسي والنائب ايهاب رمزي
    وزير الثقافة ووزيرة التخطيط
    الحضور في حفل لصالح مؤسسة راعى مصر بقصر عابدين

تصوير هاني رجب:

توافد الجمهور على حضور حفل راعي مصر الذي يحيه اليوم النجم مدحت صالح والنجمة آمال ماهر وسط حضور ضخم.

وقدم مدحت صالح مجموعة من أجمل أغنية ومن بينها كوكب تاني وكذلك آمال ماهر التي دمجت بين أغانيها الشهيرة وأغاني ألبومها الجديد.

وحرص عدد من نجوم الفن على الحضور وجاء بينهم الفنان هاني رمزي والفنانة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان والإعلامية ماجدة برسوم وسيدة الأعمال رباب عبد العاطي ورجل الأعمال عمرو الجنايني.

راعي مصر قصر عابدين مدحت صالح آمال ماهر

