20 صورة - مدحت صالح وآمال ماهر فى حفل مؤسسة راعي مصر بقصر عابدين

تصوير هاني رجب:

توافد الجمهور على حضور حفل راعي مصر الذي يحيه اليوم النجم مدحت صالح والنجمة آمال ماهر وسط حضور ضخم.

وقدم مدحت صالح مجموعة من أجمل أغنية ومن بينها كوكب تاني وكذلك آمال ماهر التي دمجت بين أغانيها الشهيرة وأغاني ألبومها الجديد.

وحرص عدد من نجوم الفن على الحضور وجاء بينهم الفنان هاني رمزي والفنانة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان والإعلامية ماجدة برسوم وسيدة الأعمال رباب عبد العاطي ورجل الأعمال عمرو الجنايني.