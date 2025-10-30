مصطفى قمر يطرح "اللي كبرناه" من ألبومه الجديد "قمر 25"

كتب- مصطفى صلاح

أطلق النجم مصطفى قمر أولى أغاني ألبومه الجديد "قمر 25"، والتي تحمل عنوان "اللي كبرناه"، لتكون بداية لعودة فنية، من كلمات أحمد شكري، وألحان فارس فهمي، وتوزيع كريم عبد الوهاب، وميكس وماستر أمير محروس، وإخراج أكرم فاروق.

ويُعد هذا الطرح بداية لخطة فنية جديدة يتبعها النجم مصطفى قمر في ألبومه المنتظر، حيث قرر إطلاق أغنية جديدة كل 10 أيام، حتى يمنح الجمهور فرصة للاستمتاع بكل أغنية.

ويحمل الألبوم الجديد "قمر 25" بصمة مصطفى قمر الفنية المعهودة، ومن المنتظر أن يلقى إعجابًا واسعًا لما يتضمنه من تجديد في الألحان والأسلوب. ويضم الألبوم 25 أغنية متنوعة تجمع بين الكلاسيكية والعصرية، بمشاركة نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الساحة الفنية، من بينهم مصطفى ناصر، فارس فهمي، محمد عبية، كريم عبد الوهاب، وآخرون.