أنغام تستعد لحفلها الغنائي في الدوحة

تواصل النجمة أنغام تحضيراتها واستعداداتها لإحياء حفلها الغنائي مساء اليوم الجمعة في الدوحة، المقرر إقامته في مركز قطر الدولي للمؤتمرات.

ونشرت أنغام صور من البروفات عبر خاصية الاستوري على انستجرام، ظهرت خلالها أمام المايك وكتبت "بروفات".

احتفلت النجمة أنغام بنجاح حفلها الغنائي الاستثنائي الذي أقيم على مسرح رويال ألبرت هول في لندن تحت شعار كامل العدد.

وخضعت أنغام لجلسة تصوير ملكية على هامش الحفل نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام وكتبت: " ليلة حفرت في ذاكرة العمر تاريخ كتبناه معاً وحلم تحقق أنغام في لندن على مسرح رويال ألبرت هول العريقة ٢٣/٩/٢٠٢٥".

تصدرت النجمة أنغام محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد طرح أحدث أغانيها بعنوان"سيبتلي قلبك"، وحازت الأغنية على إعجاب جمهورها وعلقوا: "أنغام الذوق الذي لا يختلف عليه اتنين، مفيش حاجة مفرحاني أكتر من ان حبيبتي عدت المحنة ورجعتلنا بالسلامة، حمدلله علي سلامتك يا حبيبتي، الأغنية ولا غلطه بجدد، انغام كل مابتكبر كل ماقيمتها بتزيد، فرقت بكتير عن المطربات اللي ابتدوا معاها، في راي هي رقم واحد بلا منازع وهي تستحق لانها تعبت واجتهدت علشان توصل ل ده وواضح اوي انها كانت مخططة لكده من بدايتها، تستحق لقب صوت مصر وسلطانة الشرق".

