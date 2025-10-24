تصوير علاء أحمد

ظهر الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي، بإطلالة جذابة خلال حضورهما ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وارتدت بسنت فستانا طويلا من الستان، باللون الأبيض، بتصميم كت، مدعوم باكستنشن، واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها لتناسب إطلالتها الجريئة، وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

أما فراج فارتدى بدلة باللون الأبيض ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض ورباط عنق أسود، ما جعل الثنائي ينسجمان مع بعضهما في المظهر.

وتشهد مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر اليوم حفل ختام الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي يسلط الضوء على صناعة السينما، وآخر صيحات الموضة.

وعلى مدار 8 أيام، تنافست النجمات خلال فعاليات المهرجان في استعراض أجمل الإطلالات بتوقيع أبرز المصممين، لتتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء عالمي يخطف الأنظار كل مساء.

ويقام حفل الختام داخل مركز مؤتمرات الجونة، بمشاركة نخبة من نجوم الفن وصناع الموضة، وسط تغطية إعلامية واسعة.