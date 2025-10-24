بلون شعر غريب.. حسن أبو الروس بإطلالة غير تقليدية في الجونة



ظهر الفنان حسن أبو الروس بإطلالة غريبة خلال حضوره، ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وارتدى حسن بدلة باللون الأبيض دون قميص، ونسق مع إطلالته حذاء ونظارة شمسية بنفس اللون، وظهر بلوك شعر غريب باللون الابيض.

وتشهد مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر اليوم حفل ختام الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي يسلط الضوء على صناعة السينما، وآخر صيحات الموضة.



وعلى مدار 8 أيام، تنافست النجمات خلال فعاليات المهرجان في استعراض أجمل الإطلالات بتوقيع أبرز المصممين، لتتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء عالمي يخطف الأنظار كل مساء.



ويقام حفل الختام داخل مركز مؤتمرات الجونة، بمشاركة نخبة من نجوم الفن وصناع الموضة، وسط تغطية إعلامية واسعة.