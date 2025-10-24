هدى المفتي تتألق بإطلالة رخيصة الثمن من Zara في مهرجان الجونة

بينهن أسماء جلال.. البدل تسيطر على إطلالات النجمات في الجونة- من الأجمل؟

من رانيا يوسف لـ شيرين رضا.. الفساتين القصيرة تسيطر على إطلالات الجونة

تصوير- علاء أحمد

شهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة مجموعة من الإطلالات المميزة على السجادة الحمراء، حيث استطاع عدد من الثنائيات "الكابلز" خطف الأنظار، وذلك لإطلالاتهم الأنيقة والساحرة التي لفتت الأنظار.

في التقرير التالي، إليكم أبرز الثنائيات الذين حرصوا على الظهور في بأفضل إطلالة في المهرجان.

آسر ياسين وزوجته

ظهر الفنان آسر ياسين ببدلة باللون البيج بقصة واسعة، ونسق أسفلها تيشرت أبيض، بينما ارتدت زوجته فستانا قصيرا باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين ووضعت مكياجا بدرجات النيود.

أسماء أبو اليزيد وزوجها

ارتدت الفنانة أسماء أبو اليزيد فستانا طويلا أحمر بقصة الكب وبصيحة انسيابية، مع مكياج قوي وتسريحة شعر منسدلة، ونسقت حقيبة كلاتش ذهبية.

بينما زوجها ارتدى بدلة بيج أنيقة مع قميص أبيض.

طارق العريان وزوجته

اختار المخرج طارق العريان قميصا بيج وبنطلون وتوب أبيض، بينما ظهرت زوجته ببدلة كت أزرق داكن مع حقيبة يد باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا وتسريحة شعر مرفوعة، وزينت إطلالتها بمجوهرات من عقد وخاتم وأسورة.

طه دسوقي وزوجته

ارتدى الفنان طه دسوقي بدلة كلاسيكية سوداء مع قميص أبيض ورابطة عنق، وظهرت زوجته بفستان أسود قصير مع مكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة، وأكملت الإطلالة بإكسسوارات من حلق وأسورة وكوليه أسود.

خالد سليم وزوجته

ظهر الفنان خالد سليم مرتديا قميصا وبنطلونا أسود، بينما تألقت زوجته بفستان أبيض طويل وحقيبة يد بنفس اللون.

أروى جودة وزوجها

ارتدت الفنانة أروى جودة فستانا طويلا أبيض بقصة الكب ومنفوش من الأسفل مع مكياج ناعم وتسريحة شعر مرفوعة، وارتدى زوجها بدلة بيضاء أنيقة مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء.

رانيا يوسف وأحمد جمال

أطلت الفنانة رانيا يوسف بفستان جريء بقصة الكب ونقشة التايجر مع فتحة ساق جريئة، مع مكياج ترابي وتسريحة شعر كيرلي منسدلة، ونسقت إطلالتها بمجوهرات من عقد وخاتم وأسورة.

أما زوجها المخرج أحمد جمال ارتدى بليزر أسود مع قميص أبيض وحذاء أسود.

بسنت شوقي ومحمد فراج

اختارت الفنانة بسنت شوقي فستانا طويلا واسعا باللون البيبي بلو مع جاكيت مزين بتطريزات لامعة، ومكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة، وأكملت إطلالتها بحذاء أبيض ومجوهرات من حلق وخاتم.

بينما ارتدى الفنان محمد فراج ارتدى بدلة بلون "الأوف وايت" مع تيشرت بنفس اللون.