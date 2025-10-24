إعلان

من الافتتاح حتي اليوم.. إطلالات "كابلز" الجونة يخطفون الأضواء على السجادة الحمراء

كتب : أسماء مرسي

01:30 م 24/10/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    الفنان آسر ياسين
  • عرض 25 صورة
    الفنان آسر ياسين
  • عرض 25 صورة
    الفنان آسر ياسين
  • عرض 25 صورة
    اسماء ابو اليزيد وزوجها (2)
  • عرض 25 صورة
    أسماء أبو اليزيد مع زوجها على ريد كاربت مهرجان الجونة (3)
  • عرض 25 صورة
    أسماء أبو اليزيد مع زوجها على ريد كاربت مهرجان الجونة (4)
  • عرض 25 صورة
    أسماء أبو اليزيد مع زوجها على ريد كاربت مهرجان الجونة (5)
  • عرض 25 صورة
    أسماء أبو اليزيد مع زوجها على ريد كاربت مهرجان الجونة (2)
  • عرض 25 صورة
    المخرج طارق العريان وزوجته
  • عرض 25 صورة
    المخرج طارق العريان وزوجته
  • عرض 25 صورة
    المخرج طارق العريان وزوجته
  • عرض 25 صورة
    طه دسوقي وزوجته في مهرجان الجونة
  • عرض 25 صورة
    الفنان طه دسوقي وزوجته
  • عرض 25 صورة
    الفنان طه دسوقي وزوجته
  • عرض 25 صورة
    الفنان خالد سليم رفقة زوجته
  • عرض 25 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج
  • عرض 25 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج في عرض ''هابي بيرث داي''
  • عرض 25 صورة
    الفنان خالد سليم رفقة زوجته
  • عرض 25 صورة
    الفنان خالد سليم رفقة زوجته
  • عرض 25 صورة
    أروى جودة وزوجها رجل الأعمال جون باتيست في افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 25 صورة
    لقطة رومانسية تجمع بين أروى جودة وزوجها
  • عرض 25 صورة
    الفنانة رانيا يوسف وزوجها
  • عرض 25 صورة
    الفنانة رانيا يوسف وزوجها
  • عرض 25 صورة
    لقطة رومانسية تجمع بين أروى جودة وزوجها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- علاء أحمد

شهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة مجموعة من الإطلالات المميزة على السجادة الحمراء، حيث استطاع عدد من الثنائيات "الكابلز" خطف الأنظار، وذلك لإطلالاتهم الأنيقة والساحرة التي لفتت الأنظار.

في التقرير التالي، إليكم أبرز الثنائيات الذين حرصوا على الظهور في بأفضل إطلالة في المهرجان.

آسر ياسين وزوجته

ظهر الفنان آسر ياسين ببدلة باللون البيج بقصة واسعة، ونسق أسفلها تيشرت أبيض، بينما ارتدت زوجته فستانا قصيرا باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين ووضعت مكياجا بدرجات النيود.

أسماء أبو اليزيد وزوجها

ارتدت الفنانة أسماء أبو اليزيد فستانا طويلا أحمر بقصة الكب وبصيحة انسيابية، مع مكياج قوي وتسريحة شعر منسدلة، ونسقت حقيبة كلاتش ذهبية.

بينما زوجها ارتدى بدلة بيج أنيقة مع قميص أبيض.

طارق العريان وزوجته

اختار المخرج طارق العريان قميصا بيج وبنطلون وتوب أبيض، بينما ظهرت زوجته ببدلة كت أزرق داكن مع حقيبة يد باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا وتسريحة شعر مرفوعة، وزينت إطلالتها بمجوهرات من عقد وخاتم وأسورة.

طه دسوقي وزوجته

ارتدى الفنان طه دسوقي بدلة كلاسيكية سوداء مع قميص أبيض ورابطة عنق، وظهرت زوجته بفستان أسود قصير مع مكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة، وأكملت الإطلالة بإكسسوارات من حلق وأسورة وكوليه أسود.

خالد سليم وزوجته

ظهر الفنان خالد سليم مرتديا قميصا وبنطلونا أسود، بينما تألقت زوجته بفستان أبيض طويل وحقيبة يد بنفس اللون.

أروى جودة وزوجها

ارتدت الفنانة أروى جودة فستانا طويلا أبيض بقصة الكب ومنفوش من الأسفل مع مكياج ناعم وتسريحة شعر مرفوعة، وارتدى زوجها بدلة بيضاء أنيقة مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء.

رانيا يوسف وأحمد جمال

أطلت الفنانة رانيا يوسف بفستان جريء بقصة الكب ونقشة التايجر مع فتحة ساق جريئة، مع مكياج ترابي وتسريحة شعر كيرلي منسدلة، ونسقت إطلالتها بمجوهرات من عقد وخاتم وأسورة.

أما زوجها المخرج أحمد جمال ارتدى بليزر أسود مع قميص أبيض وحذاء أسود.

بسنت شوقي ومحمد فراج

اختارت الفنانة بسنت شوقي فستانا طويلا واسعا باللون البيبي بلو مع جاكيت مزين بتطريزات لامعة، ومكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة، وأكملت إطلالتها بحذاء أبيض ومجوهرات من حلق وخاتم.

بينما ارتدى الفنان محمد فراج ارتدى بدلة بلون "الأوف وايت" مع تيشرت بنفس اللون.

إطلالات كابلز الجونة السجادة الحمراء مهرجان الجونة السينمائي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الجمعة
اعترافات جديدة في تحقيقات "جريمة المنشار": أبويا مالوش ذنب وده اللي حصل