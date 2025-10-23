إعلان

من هي ملكة الريد كاربت في اليوم السادس لمهرجان الجونة؟

كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد

02:30 م 23/10/2025

مهرجان الجونة

في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ 8، حرصت نجمات الفن على الظهور بأبهى إطلالة وخطف الأنظار وعدسات الكاميرا والمصورين، سواء بتصميمات الفساتين الساحرة أو البسيطة أو الجريئة.


ومن بين كل الإطلالات، هناك إطلالة خطفت الأنظار لتحصل على لقب"ملكة الريد كاربت".


نستعرض لكم في هذا التقرير ملكة "ريد كاربت" في اليوم السادس لمهرجان الجونة، وفق ما ذكرته مصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لمصراوي.


قالت مصممة الأزياء زينب الشوربجي، إن الفنانة " هنادي مهنا" هي التي تستحق هذا اللقب خلال اليوم السادس من المهرجان.


وأوضحت الشوربجي إن هنادي كانت الأجمل في اليوم السادس، حيث إن تصميم الفستان مناسب لقوامها واللون ملائم لبشرتها.


وأضافت: "تألقت هنادي بفستان أبيض مطرز باللؤلؤ الفاخر بشكل متقن، يضفي عليه بريقا ملكيا".


وتابعت: "أما التنورة قصيرة من الأمام بتصميم البابيل المنتفخ بشكل دراماتيكي، بينما يمتد الفستان من الخلف بذيل طويل ينسدل على الأرض".


وأشارت زينب: "تسريحة الشعر والمكياج والحذاء أبرزملامح وجهها".

