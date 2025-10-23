شيري عادل ساحرة .. فساتين "الأوف شولدر" تسيطر على السجادة الحمراء في الجونة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

خلال الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، لفتت العديد من النجمات الأنظار بإطلالات تنوعت بين الأناقة والجرأة، حيث تميزت بعض الفساتين بالفخامة والتفاصيل الراقية، فيما أثارت أخرى الجدل بجرأتها وتصاميمها غير التقليدية.

وفيما يلي نستعرض أبرز الإطلالات التي خطفت الأضواء على السجادة الحمراء:

جيهان الشماشرجي

أطلت جيهان الشماشرجي بفستان أبيض طويل بقصة "الكب"، نسّقته مع قفازات خضراء جريئة، واختارت مكياجا ناعما بدرجات الكشمير، وتركت شعرها منسدلا، بينما زينت الإطلالة بمجوهرات ماسية أنيقة.

نيللي كريم

اختارت الفنانة نيللي كريم فستانا بلون الأخضر الفاتح، تميز بفتحة ساق عالية وتصميم مكشوف عند الصدر، ما منحه طابعا جريئا، وظهرت بمكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة.

مايا دياب

أطلت المطربة مايا دياب بفستان ذهبي شفاف من الجانبين، واعتمدت مكياجا ترابيا، وأكملت الإطلالة بمجوهرات ماسية راقية من كوليه وخاتم.

يسرا

لفتت الفنانة يسرا الأنظار بفستان أحمر طويل من الشيفون بتصميم "الكب" وفتحة ساق واضحة، جاء المكياج قويا وأحمر شفاه ناري، أما الشعر فكان منسدلا، مع مجوهرات ماسية متكاملة.

أمينة خليل

ظهرت الفنانة أمينة خليل بفستان أسود لامع بتصميم "ميتالك" لافت، جمع بين قصة ضيقة من الأعلى وتفاصيل منفوشة من الأسفل، واختارت مكياجا ناعما وتسريحة شعر مرفوعة.

رانيا يوسف

أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل بإطلالة جريئة جديدة، حيث ارتدت فستانا بصيحة التايجر بتصميم "كب" وفتحة ساق طويلة.

واعتمدت مكياجا ترابيا مع شفاه نيود، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا، وأكملت الإطلالة بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأساور.