إعلان

إطلالة انتصار تثير الجدل في الجونة.. وناقد موضة يسخر من فستانها

كتب : مصراوي

05:00 م 23/10/2025

الفنانة انتصار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

أثارت الفنانة انتصار جدلا واسعا بإطلالتها خلال اليوم السادس من فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت بفستان طويل يجمع بين اللونين الأزرق والأحمر، بتصميم غير مألوف على السجادة الحمراء.

واختارت انتصار مكياجا ترابيا مع أحمر شفاه بدرجات النيود، كما تركت شعرها منسدلا.

ونسّقت مع إطلالتها مجوهرات مكونة من كوليه، خاتم وأسورة.

علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا، عبر مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع "إنستجرام" على الإطلالة، قائلا: "إطلالة طباخة في قصر أميرة من عصر النهضة، وليس إطلالة مهرجان الجونة السينمائي أبدا".
View this post on Instagram

A post shared by Elie Hanna | إيلي حنا (@fashionpolice_fp)

انتصار ناقد موضة الجونة مهرجان الجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب يهدد إسرائيل: ضم الضفة لن يحدث.. أعطيت كلمتي للدول العربية
صور.. تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بالمتحف الكبير قبل افتتاحه
خاص.. تفاصيل مشادة صلاح وسلوت داخل غرفة الملابس: "ده قلة احترام"