إطلالة انتصار تثير الجدل في الجونة.. وناقد موضة يسخر من فستانها

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

أثارت الفنانة انتصار جدلا واسعا بإطلالتها خلال اليوم السادس من فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت بفستان طويل يجمع بين اللونين الأزرق والأحمر، بتصميم غير مألوف على السجادة الحمراء.

واختارت انتصار مكياجا ترابيا مع أحمر شفاه بدرجات النيود، كما تركت شعرها منسدلا.

ونسّقت مع إطلالتها مجوهرات مكونة من كوليه، خاتم وأسورة.

علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا، عبر مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع "إنستجرام" على الإطلالة، قائلا: "إطلالة طباخة في قصر أميرة من عصر النهضة، وليس إطلالة مهرجان الجونة السينمائي أبدا".