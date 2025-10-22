إعلان

إطلالة ملكية ومحتشمة.. ناقد موضة يصف فستان حنان مطاوع في الجونة

كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد

10:19 م 22/10/2025
    الفنانة حنان مطاوع

أشاد ناقد الموضة اللبناني، باتريك خليل، بإطلالة الفنانة حنان مطاوع خلال حضورها حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

وفي مقطع فيديو نشره على قناته بمنصة "يوتيوب"، وصف خليل الإطلالة بأنها تحمل طابعا ملكيا ومحتشما بأسلوب راق وجميل، ما أضفي لمسة من الجاذبية والأناقة.


وأشار "ناقد الموضة اللبناني" إلى أن هذه الإطلالة زادت من جمال وأناقة الفنانة.

حنان مطاوع لجونة هرجان الجونة

