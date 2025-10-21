بإطلالة جريئة.. بسنت شوقي تتألق في مهرجان الجونة السينمائي

تألقت الفنانة بسنت شوقي في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي الدولي بإطلالة أنيقة وجريئة خطفت الأنظار على السجادة الحمراء.

جاءت إطلالتها بفستان طويل باللون الذهبي الميتاليك اللامع، تميز بتصميمه الضيق الذي أبرز رشاقتها وأناقتها، مع قصة صدر جريئة على شكل قلب (Sweetheart neckline) وانسدال الأقمشة بتجعيدات انسيابية أضافت لمسة فخمة ومتحركة مع الإضاءة.

اختارت بسنت شوقي تسريحة شعر مشدودة إلى الخلف بأسلوب الكعكة الأنيقة، لتُبرز ملامح وجهها بوضوح، بينما اعتمدت مكياجًا ناعمًا يركز على العينين المحددتين والرموش الطويلة مع شفاه بلون نيود يمنح الإطلالة لمسة راقية.

وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات الذهبية اللامعة، تضمنت سوارين رفيعين وعقدًا بسيطًا حول العنق، إلى جانب صندل ذهبي بكعب عالٍ مرصّع بالأحجار البراقة، مما أضفى عليها لمسة من الفخامة الراقية والأنوثة اللافتة.