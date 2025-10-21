إنجي علاء بإطلالة جذابة في سادس أيام الجونة

نجلاء بدر بإطلالة جريئة في سادس أيام الجونة

لقاء الخميسي بفستان جذاب في مهرجان الجونة السينمائي

آسر ياسين يخطف الأضواء رفقة زوجته في سادس أيام الجونة

"فستان بقصة الكب".. مايان السيد بإطلالة لامعة في سادس أيام الجونة

"فستان جريء".. جميلة عوض بإطلالة أنيقة في سادس أيام الجونة

إعادة الألبوم

تابعنا على

تألقت الكاتبة إنجي علاء بإطلالة جذابة خلال حضورها فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت إنجي فستانا طويلا باللون "البينك" بقصة الكم الواحد، وبشكل انسيابي على الجسم.

واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.



ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.



وزينت إطلالتها مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة.