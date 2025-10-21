إعلان

إنجي علاء بإطلالة جذابة في سادس أيام الجونة

كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد

09:23 م 21/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الكاتبة إنجي علاء بإطلالة جذابة
  • عرض 4 صورة
    الكاتبة إنجي علاء
  • عرض 4 صورة
    الكاتبة إنجي علاء بإطلالة جذابة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الكاتبة إنجي علاء بإطلالة جذابة خلال حضورها فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدت إنجي فستانا طويلا باللون "البينك" بقصة الكم الواحد، وبشكل انسيابي على الجسم.

واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.


ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.


وزينت إطلالتها مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة.

الكاتبة إنجي علاء بإطلالة جذابة لكاتبة إنجي علاء هرجان الجونة السينمائي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تقرير- 4 أسباب.. لماذا الاستثمار في الفضة خيار جاذب في 2025؟
عاجل| بريطانيا ترسل قوات إلى إسرائيل لمراقبة وقف النار في غزة