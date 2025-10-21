إنجي علاء بإطلالة جذابة في سادس أيام الجونة
كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد
09:23 م 21/10/2025
تألقت الكاتبة إنجي علاء بإطلالة جذابة خلال حضورها فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.
وارتدت إنجي فستانا طويلا باللون "البينك" بقصة الكم الواحد، وبشكل انسيابي على الجسم.
واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود.
واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.
ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.
وزينت إطلالتها مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة.