ناهد السباعي بإطلالة جريئة في سادس أيام الجونة
كتبت- أسماء مرسي :
تصوير- علاء أحمد :
08:49 م 21/10/2025
ظهرت الفنانة ناهد السباعي بإطلالة جريئة خلال حضورها فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.
وارتدت ناهد فستانا طويلا باللون البيج بصيحة الظهر المكشوف، ومزين بتطريزات لامعة ومزود بفتحة ساق جريئة.
واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود.
واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.
وزينت إطلالتها مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.