ناهد السباعي بإطلالة جريئة في سادس أيام الجونة

ظهرت الفنانة ناهد السباعي بإطلالة جريئة خلال حضورها فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت ناهد فستانا طويلا باللون البيج بصيحة الظهر المكشوف، ومزين بتطريزات لامعة ومزود بفتحة ساق جريئة.

واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.



وزينت إطلالتها مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.