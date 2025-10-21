إعلان

ناهد السباعي بإطلالة جريئة في سادس أيام الجونة

كتبت- أسماء مرسي :
تصوير- علاء أحمد :

08:49 م 21/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الفنانة ناهد السباعي
  • عرض 6 صورة
    الفنانة ناهد السباعي
  • عرض 6 صورة
    الفنانة ناهد السباعي
  • عرض 6 صورة
    الفنانة ناهد السباعي
  • عرض 6 صورة
    الفنانة ناهد السباعي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


ظهرت الفنانة ناهد السباعي بإطلالة جريئة خلال حضورها فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدت ناهد فستانا طويلا باللون البيج بصيحة الظهر المكشوف، ومزين بتطريزات لامعة ومزود بفتحة ساق جريئة.

واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.


وزينت إطلالتها مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

الفنانة ناهد السباعي مهرجان الجونة السينمائي الجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تقرير- 4 أسباب.. لماذا الاستثمار في الفضة خيار جاذب في 2025؟
عاجل| بريطانيا ترسل قوات إلى إسرائيل لمراقبة وقف النار في غزة