محتشمة وخطفت الأنظار.. 20 صورة لإطلالات النجمات في مهرجان الجونة

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة تنافسا لافتا بين النجمات والمشاهير على مدار 5 أيام، حيث حرصت كل منهن على الظهور بأفضل إطلالة.

وبين الإطلالات الجريئة، تألقت بعض النجمات باختيارات محتشمة وأنيقة خطفت الأنظار:

ليلى علوي



تألقت الفنانة ليلى علوي بفستان طويل محتشم باللون البيج، مزين بتطريزات لامعة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت خصلات شعرها منسدلة على الجانبين، ونسقت الإطلالة مع حذاء وكلاتش باللون الفضي.

حنان مطاوع



اختارت الفنانة حنان مطاوع إطلالة محتشمة وأنيقة، حيث ارتدت بلوزة من الساتان الأزرق بياقة على شكل حرف "V" وأكمام طويلة، ونسقتها مع جيب منفوش باللون الأسود.

اعتمدت تسريحة شعر ناعمة منسدلة، وزينت الإطلالة بمجوهرات ماسية مكونة من أقراطا طويلة وخاتم.

لبلبة



ظهرت الفنانة لبلبة بفستان طويل باللون البني الغامق اللامع، يتميز بقصة ربع كم ومزود بقفازات يد، واختارت مكياجا قويا بأحمر شفاه ناري، ونسقت مع الفستان كلاتش باللون الأسود، وأكملت الإطلالة بإكسسوارات مكونة من أقراطا، كوليه، وخاتم.

مفيدة شيحة



لفتت الإعلامية مفيدة شيحة الأنظار بإطلالة فومال راقية، ارتدت فيها بدلة بيضاء أنثوية مزينة بتطريزات لامعة على الأكتاف.