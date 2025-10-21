إعلان

محتشمة وخطفت الأنظار.. 20 صورة لإطلالات النجمات في مهرجان الجونة

كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد

05:51 م 21/10/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    الفنانة ليلى علوي
  • عرض 20 صورة
    الفنانة ليلى علوي
  • عرض 20 صورة
    الفنانة ليلى علوي
  • عرض 20 صورة
    الفنانة ليلى علوي
  • عرض 20 صورة
    حنان مطاوع على ريد كاربت الجونة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    حنان مطاوع على ريد كاربت الجونة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    حنان مطاوع على ريد كاربت الجونة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    حنان مطاوع على ريد كاربت الجونة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    حنان مطاوع على ريد كاربت الجونة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    لبلبة في ثالث ايام مهرجان الجونة
  • عرض 20 صورة
    قبلة وتحية من لبلبة في مهرجان الجونة
  • عرض 20 صورة
    لبلبة على الريد كاربت
  • عرض 20 صورة
    لبلبة في مهرجان الجونة
  • عرض 20 صورة
    لبلبة في مهرجان الجونة
  • عرض 20 صورة
    مفيدة شيحة
  • عرض 20 صورة
    مفيدة شيحة
  • عرض 20 صورة
    مفيدة شيحة
  • عرض 20 صورة
    الإعلامية مفيدة شيحة بالجونة
  • عرض 20 صورة
    مفيدة شيحة تلفت الأنظار بالجونة السينمائي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة تنافسا لافتا بين النجمات والمشاهير على مدار 5 أيام، حيث حرصت كل منهن على الظهور بأفضل إطلالة.

وبين الإطلالات الجريئة، تألقت بعض النجمات باختيارات محتشمة وأنيقة خطفت الأنظار:

ليلى علوي


تألقت الفنانة ليلى علوي بفستان طويل محتشم باللون البيج، مزين بتطريزات لامعة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت خصلات شعرها منسدلة على الجانبين، ونسقت الإطلالة مع حذاء وكلاتش باللون الفضي.

إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

حنان مطاوع


اختارت الفنانة حنان مطاوع إطلالة محتشمة وأنيقة، حيث ارتدت بلوزة من الساتان الأزرق بياقة على شكل حرف "V" وأكمام طويلة، ونسقتها مع جيب منفوش باللون الأسود.

اعتمدت تسريحة شعر ناعمة منسدلة، وزينت الإطلالة بمجوهرات ماسية مكونة من أقراطا طويلة وخاتم.

لبلبة


ظهرت الفنانة لبلبة بفستان طويل باللون البني الغامق اللامع، يتميز بقصة ربع كم ومزود بقفازات يد، واختارت مكياجا قويا بأحمر شفاه ناري، ونسقت مع الفستان كلاتش باللون الأسود، وأكملت الإطلالة بإكسسوارات مكونة من أقراطا، كوليه، وخاتم.

مفيدة شيحة


لفتت الإعلامية مفيدة شيحة الأنظار بإطلالة فومال راقية، ارتدت فيها بدلة بيضاء أنثوية مزينة بتطريزات لامعة على الأكتاف.

إطلالات النجمات في مهرجان الجونة ليلى علوي حنان مطاوع مفيدة شيحة الجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"لا أراك".. مراكز شباب القرى تدفع الرياضيين من ذوي الإعاقة للاعتزال (تحقيق)
هبط 105 جنيهات.. لماذا عادت أسعار الذهب للانخفاض اليوم في مصر؟
السر تحت السرير.. لغز جديد يقلب "جريمة المنشار" بالإسماعيلية
ما قصة اقتراح إسرائيل الغريب "حرق جثة يحيى السنوار"؟
النجوم لن يكونوا الأبطال.. ملامح حفل افتتاح المتحف المصري الكبير -خاص